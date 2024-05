David Beckham a dezvăluit adevăratul motiv pentru care l-a adus pe Messi la Inter Miami

Inter Miami are un sezon excelent în MLS, primul în care emite pretenții la titlul de campioană. Mai e destul până acolo, dar forma pe care o arată Messi, cel mai bun marcator și pasator al competiției, dă speranțe echipei la care co-acționar este David Beckham.

Beckham crede că Messi e perfecțiunea în fotbal

Englezul a fost invitat la un talk-show de televiziune nocturn, cu Jimmy Kimmel, în cadrul căruia a subliniat potențialul lui Messi de a inspira următoarea generație de jucători din America.

, Beckham l-a descris pe campionul mondial, ca fiind întruchiparea jucătorului perfect de fotbal și l-a nominalizat pentru titlul de cel mai mare jucător din toate timpurile.

În plus, l-au avut la nivel global și, în special, pe rândul fotbalului nord-american.

Cum l-a afectat pe fiul lui Kimmel venirea lui Messi în SUA!

Kimmel, care a fost gazda ultimei ediții a premiilor Oscar, a povestit cum l-a afectat sosirea lui Leo pe fiul său: „Fiul meu de șapte ani, care nu văzuse niciodată un meci de fotbal și nu l-ar fi putut alege pe Messi într-o formație, are toate hainele de sport roz, tricoul roz, ghetele, totul, și este ca și înnebunit după Messi. Nu știu, cumva s-a întâmplat, deși nu știu ce s-a întâmplat”.

„Este doar acel efect pe care Leo îl are asupra jocului și asupra lumii”, a răspuns Beckham, care a precizat că în cazul lui Messi se gândește mult mai departe decât la Inter Miami: „Unul dintre motivele pentru care am vrut să-l aducem în America a fost acela de a inspira următoarea generație. Acesta a fost planul meu”.

“Evident, în primul rând am vrut să-l aduc pentru jucătorul care este și pentru persoana care este. Am jucat împotriva lui de numeroase ori, de fapt, din fericire, doar de două ori, dar am fost un fan al lui și l-am urmărit timp de mulți ani. Și am avut întotdeauna planul de a-l aduce la echipa noastră pe cel mai mare jucător din istoria fotbalului, care este Messi, în opinia mea. Din fericire, s-a întâmplat”, a mai spus englezul.

Beckham s-a lăsat de fotbal în 2014, ultima lui echipă fiind PSG. La vremea respectivă, el a mărturisit că unul dintre motivele care l-au determinat să ia această decizie a fost un meci cu Barcelona, în care Messi efectiv a zburdat pe teren, fapt care l-a convins că a venit rândul altor staruri în fotbal.

A plâns în toiul nopții când a aflat vestea

Anul trecut, după ce Leo a semnat cu Inter Miami, el a mărturisit că a plâns, în miezul nopții când a aflat vestea.

„Messi anunţase că va părăsi PSG. Aşteptam decizia lui. Era 4 sau 5 dimineaţa şi mă aflam în Japonia, iar telefonul meu a început să sune neîncetat. Victoria mi-a dat un cot şi mi-a zis să închid telefonul, că trebuie să dormim. Am întins mâna spre telefon, mi-am pus ochelarii şi am văzut: Leo Messi s-a decis să vină la Miami. Mi s-a făcut pielea de găină. Stăteam în pat şi am început să plâng. Victoria s-a trezit: Ce s-a întâmplat, cine a murit? Am putut să spun doar: Leo vine, Leo vine la Miami”, a dezvăluit Beckham, acum două luni, într-un podcast pentru SiriusXM.