Sport

David Beckham, alături de cea mai bogată femeie din România. Ce lovitură a dat celebrul fotbalist 

David Beckham s-a fotografiat cu românca care are cea mai mare avere. Fostul jucător de fotbal a primit una dintre cele mai importante distincții din divertisment.
Alexa Serdan
16.06.2026 | 09:45
David Beckham alaturi de cea mai bogata femeie din Romania Ce lovitura a dat celebrul fotbalist
David Beckham a bifat încă un succes uriaș. Sursa foto: Instagram.com
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Cea mai bogată femeie din România a apărut alături de David Beckham la un eveniment notabil. Descoperă în rândurile de mai jos ce lovitură importantă a dat celebrul fotbalist. Locul unde președintele clubului american Inter Miami a sărbătorit împreună cu persoanele apropiate din viața sa.

David Beckham și cea mai avută româncă, în aceeași fotografie

David Beckham (51 ani) scrie istorie din nou. După ce a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie reușește încă o lovitură. Fostul fotbalist a distribuit o fotografie unică cu cea mai avută femeie din România. Anastasia Soare (68 ani) este cea alături de care legendarul jucător a apărut în Los Angeles.

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Cel care se găsește în topul 100 FIFA al celor mai mari fotbaliști în viață în viziunea marelui Pelé s-a pozat cu românca într-un cadru special. Antreprenoarea i-a fost alături britanicului când a primit una dintre cele mai importante distincții din lumea divertismentului. Mai exact, este vorba de o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.

Evenimentul grandios s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii. Ceremonia care l-a avut în prim-plan pe fostul fotbalist a reunit nume importante din familia acestuia. Victoria Beckham nu a lipsit, la fel și 3 dintre cei 4 copii. Marele absent a fost și de această dată Brooklyn Beckham care nu mai păstrează legătura cu familia sa.

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„O zi pe care nu o voi uita niciodată… mulțumesc Hollywood Chamber of Commerce. Sunt foarte recunoscător prietenului meu Tom Cruise pentru că a fost alături de mine, precum și soției mele Victoria Beckham și copiilor mei minunați pentru dragostea și sprijinul vostru. Los Angeles ocupă un loc atât de special în inima mea…

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Am venit aici cu un vis despre ce ar putea deveni fotbalul în SUA… să fiu recunoscut pentru rolul pe care l-am jucat în dezvoltarea sportului pe care îl iubesc înseamnă foarte mult pentru mine”, a notat David Beckham, pe contul oficial de Instagram. Descrierea apare în dreptul unor poze de la eveniment.

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David Beckham și Anastasia Soare
Anastasia Soare, prezentă când David Beckham a primit o stea pe Aleea Celebrităților. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

 

Mesajul transmis de cea mai bogată femeie din România

Anastasia Soare, supranumită „Regina sprâncenelor”, a postat la rândul său un mesaj și o imagine specială cu celebrul sportiv englez. Cu această ocazie, cea mai bogată femeie din România a dorit să transmită că este recunoscătoare pentru șansa de a fi alături de David Beckham la primirea unei stele pe Aleea Celebrităților din Hollywood.

„Astăzi l-am sărbătorit pe David Beckham când a primit steaua sa pe Hollywood Walk of Fame. Înconjurat de incredibila sa soție, Victoria Beckham, de copiii lor frumoși și de cei mai apropiați prieteni, a fost un moment cu adevărat special.

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David este mai mult decât o legendă a fotbalului – este un soț devotat, un tată iubitor, un antreprenor vizionar și un ambasador global care a contribuit la ridicarea fotbalului la noi culmi în întreaga lume.

Talentul, disciplina, umilința și impactul său se extind mult dincolo de teren. O onoare binemeritată pentru o icoană a cărei moștenire continuă să inspire generații întregi. Felicitări pentru această realizare incredibilă”, a dezvăluit Anastasia Soare, pe rețelele de socializare.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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