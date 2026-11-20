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David Beckham a dat în judecată grupul de cosmetice Coty fiind nemulțumit că parfumurile sale de lux au ajuns pe rafturile magazinelor cu discount și chiar în secțiunea second-hand a benzinăriilor. Fostul mare internațional acuză compania că a acordat acordurile de licență.

David Beckham a intentat proces și cere 41 de milioane de euro despăgubiri

Astfel, Coty a prejudiciat imaginea unui brand poziționat în segmentul de lux, conform Sport Mediaset. „Imaginați-vă șocul și consternarea pe care le-au simțit DB Ventures când au descoperit că produsele cu marca David Beckham erau vândute la prețuri de nimic!”, au transmis reprezentanții DB Ventures, compania de vânzări a vedetei.

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a Statului New York împotriva Coty, un grup german care produce și distribuie o linie de parfumuri și produse de îngrijire personală marca Beckham.

„Imaginați-vă șocul și consternarea pe care le-au simțit DB Ventures când au descoperit că produsele David Beckham erau vândute în benzinărie”, mai acuză reprezentanții fotbalistului. Avocații lui Beckham se plâng că produsele de lux au ajuns „chilipiruri” vândute într-o benzinărie la prețuri de discount.

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Astfel, produsele Beckham au fost asociate cu produse ieftine, de mâna a doua. Conform presei din Marea Britanie, DB Ventures a solicitat despăgubiri de cel puțin 41 de milioane $ (circa 37 de milioane de euro) pentru presupusa încălcare a acordului de licențiere.

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Compania Coty se apără și spune că instanțele de judecată din New York nu au jurisdicție asupra litigiului

Cu toate acestea, considerând că instanțele din New York nu au jurisdicție asupra litigiului și acuză DB Ventures că folosește litigiul pentru a „fabrica propria ieșire anticipată” din acordul comercial. Cel mai probabil, contractele legate de Beckham vor fi transferate către o altă companie, Interparfums. Familia Beckham are o avere de 1,2 miliarde de lire sterline, echivalentul 1,44 miliarde de euro.