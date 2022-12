David Beckham, de la ambasador al Cupei Mondiale, la colindător. Cum l-a surprins Victoria: „Te-ai luptat cu acea notă înaltă!”. Video

Jogador, modelo, empresário… e cantor?! Mas o que David Beckham não sabe fazer?! Victoria flagrou o maridão num momento bem pessoal, entoando os versos de “All I Want For Christmas is You”, de Mariah Carey, e ele entregou até as notas altas do final. 🤣 (📹 )

— Hugo Gloss (@HugoGloss)