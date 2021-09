David Beckham, dur cu fiul său după debutul în fotbal: „Trebuie să muncească mai mult!”

Phil Neville, antrenorul lui Inter Miami, a vorbit despre debutul lui Romeo Beckham și a mărturisit că David i-a transmis să fie mult mai dur cu fiul său decât cu ceilalți jucători.

Romeo Beckham a debutat în fotbalul profesionist la Fort Lauderdale, echipa a doua a lui Inter Miami, iar tânărul jucător are așteptări mari de la cariera sa.

David Beckham, dur cu fiul său după debutul în fotbal

Phil Neville a vorbit după debutul lui Romeo , și anume să fie mai dur cu fiul său decât cu ceilalți jucători:

„Cred că primul lucru pe care David mi l-a spus a fost ’Trebuie să fii mult mai dur cu Romeo decât ești cu oricare alt jucător.

Trebuie să muncească mai mult decât ceilalți jucători să ajungă în echipă pentru că vor fi întrebări, vor fi așteptări pe umerii lui”.

Cred că s-a descurcat foarte bine. Cred că acest lucru se poate vedea pentru că el ar fi trebuit să joace 45 de minute și a jucat aproape 80 de minute.

Este un băiat căruia îi este foame de fotbal. A avut o mare presiune pe umerii săi”, a mai spus Phil Neville pentru .

„Așteptările sunt uriașe!”

și a vorbit despre presiunea mare care se află pe umerii lui Romeo Beckham, dar și despre faptul că poate evolua mult în carier a de fotbalist:

„Așteptările sunt uriașe, dar a rămas cu picioarele pe pământ. Știe că are mult lucruri de îmbunătățit, dar are ce îi trebuie, caracter, determinare, este o persoană bună. Are o șansă bună să reușească în fotbalul profesionist”.

Romeo Beckham joacă pe postul de atacant și abia a împlinit în luna septembrie 19 ani. A ales să evolueze pentru naționala Angliei, în cazul în care va fi vreodată convocat de Gareth Southgate, deși poate opta să joace și pentru naționala SUA, pentru că are dublă cetățenie.

Romeo Beckham încă nu are o cotă de piață, statisticienii de la transfermarkt.de nu i-au calculat valoarea, el abia jucând primul meci la profesioniști.