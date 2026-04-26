David Beckham, imagine specială cu soția sa, Victoria. Cum a apărut cuplul care are o poveste de dragoste atipică

Au una dintre cele mai frumoase și longevive legăturii amoroase din showbiz și continuă să facă furori cu aparițiile lor. De această dată David Beckham a încărcat o imagine specială cu soția sa, Victoria, femeia care i-a dăruit 4 copii. Cei doi au o poveste de dragoste atipică.

David Beckham, fotografie unică cu partenera de viață, Victoria

David Beckham (50 ani) nu mai are nevoie de nicio prezentare. E unul dintre cei mai cunoscuți foști jucători de fotbal britanici. Are un palmares interesant în sport, dar și o relație specială cu partenera sa de viață, Victoria Adams (52 ani). Frumoasa șatenă cu care are patru copii îi este alături încă din anul 1997.

Fosta componentă a formației Spice Girls a făcut un n. După ce s-au mai liniștit apele a decis să se concentreze pe viața personală și pe afacerile pe care le desfășoară. A fost prezentă la un eveniment monden inedit, împreună cu familia sa celebră.

Ulterior, fosta artistă a luat cina în oraș, dovadă fiind fotografia surprinzătoare distribuită de fostul sportiv. Îmbrăcată într-o rochie elegantă, albă și care i-a venit perfect pe corpul tonifiat, femeia de afaceri a strălucit la brațul soțului. Pe de altă parte, acesta a dat de înțeles că o complimentează adesea pe șatenă.

„Seara mea în fiecare seară când ieșim în oraș. Citatul serii «arăți grozav, o să postez asta»”, este descrierea lăsată de David Beckham, în dreptul unei poze de pe Instagram. În această imagine nu se observă fața Victoriei, însă fostul jucător de fotbal are o grimasă surprinzătoare și în același timp, amuzantă.

Internauții au reacționat în număr foarte mare, dovadă că popularitatea lor nu a scăzut. Cuplul a început să fie în lumina reflectoarelor în urmă cu aproape 30 de ani. Au fost numiți în mai multe feluri de tabloidele vremii, cum ar fi Beckhams sau Posh and Becks. Acestea sunt porecle care provin din perioada Spice Girls („Posh Spice”) și cariera de fotbalist a lui David („Becks”).

În momentul de față, ei sunt strigați drept Sir David și Lady Victoria, conform unui . Asocierea este una recentă și le-a fost dată la scurtă vreme după ce David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles, în noiembrie 2025.

Cum a cunoscut-o David Beckham pe soția sa

David Beckham a povestit la un moment dat cum a decurs prima întâlnire cu Victoria. Fostul fotbalist evolua în acea perioadă pentru Manchester United, dar încă nu atinsese statutul de superstar global. Șatena a recunoscut că l-a admirat prima oară pe sportiv într-o filmare.

A întrebat cine este bărbatul cu zâmbet timid și ulterior, fostul jucător a remarcat-o pe artistă. Întâlnirea dintre cei doi a fost regizată, însă au ajuns să se placă. S-a produs inevitabilul și au decis să dea o șansă relației care treptat s-a transformat în cea mai frumoasă poveste de dragoste.

„Sigur că știam despre Spice Girls, era cea mai tare trupă la acel moment. Eu abia începeam să prind primul 11 la Manchester United, fiecare dintre coechipierii mei avea o favorită din Spice Girls.

Victoria era favorita mea din Spice Girls, evident! Ar fi fost puțin stânjenitor dacă nu era ea. Prima dată ne-am văzut la un meci jucat la Londra, însă nu am apucat să vorbim prea mult atunci. Săptămâna următoare a venit ea la Manchester pentru un alt meci.

Băuse câteva pahare, așa că mi-am zis să încerc. Am vrut să obțin numărul ei de telefon. Am vorbit cam o oră. Ea venise cu trenul și mi-a lăsat numărul ei pe biletul de tren pe care încă îl mai am”, a povestit Beckham în emisiunea .