David Beckham întreține dragostea și în bucătărie. Ce îi gătește Victoriei în serile pe care le petrec acasă

Căsătoriți încă din vara anului 1999, de pe vremea când David evolua pentru Manchester United, soții Beckham formează unul dintre cele mai cunoscute și longevive cupluri din lume. Au împreună patru copii și, în ciuda unor zvonuri care au anticipat despărțirea lor, lucrurile par a funcționa normal între ei.

Beckham este pasionat de gătit

El a vorbit recent despre un capitol mai puțin știut din viața lor de cuplu.

Fostul fotbalist este maestru și în bucătărie. E pasionat de gătit și își răsfață soția, atunci când iau masa acasă. În cadrul unui podcast al cărei gazdă a fost fostul său coleg Rio Ferdinand, Beckham “a dat din casă”.

El a dezvăluit care sunt preferințele culinare ale Victoriei și ce îi gătește pentru a-i oferi fericire și în bucătărie. „Victoria adoră creveții pe grătar. Pentru început, îi servesc așa ceva cu avocado. La felul principal, prepar biban de mare cu sare la cuptor”, a mărturisit fostul fotbalist. Acesta a punctat faptul că soția sa nu vrea deserturi.

Victoria ține diete drastice

Victoria este recunoscută pentru dietele sale drastice la care apelează pentru a-și menține silueta. Vedeta a împlinit anul acesta 50 de ani, dar se încăpățânează să aibă un trup de adolescentă.

Presa britanică a scris despre fostul fotbalist și soția sa stau uneori în case diferite în prezent. Când se află în Anglia, el alege să stea în mediul rural, în timp de Victoria rămâne mai mult la Londra. Acest lucru nu înseamnă însă finalul mariajului.

A lăudat dotările fostului fotbalist

Deși soțul său dorește un stil de viață departe de agitația urbană, Victoria nu vrea ca mariajul lor să se termine. „Căsnicia celor doi este prioritatea ei numărul unu și vrea să se asigure că ea și David rămân împreună, așa că face tot ce poate pentru a-și arăta atașamentul față de acesta”, a dezvăluit presa din Albion.

“Încă am o viață sexuală foarte bună cu David. El este foarte bine proporționat. Are ceva uriaș. Îl puteți vedea în reclamă. E ca țeava de eșapament a unui tractor!”, a spus ea potrivit DailyMail.

David a văzut-o pe Victoria, pentru prima dată, într-un videoclip muzical al trupei „Spice Girls” și i-a spus coechipierului său de la Manchester United, Gary Neville, că va fi cu ea și că se vor căsători.

„Întotdeauna am spus că odată ce o voi întâlni pe Victoria, voi fi mereu cu ea. Cu câteva luni înainte de a ne întâlni, am fost în străinătate cu echipa Angliei. Gary Neville și cu mine eram în camera de hotel și a apărut un videoclip Spice Girls. Cred că era ‘Say You’ll Be There’. Am spus atunci: Aceasta este femeia cu care mă voi căsători. Erau ochii ei, chipul ei. Ea este ideea mea de perfecțiune”, a dezvăluit fostul fotbalist pentru The Sun.