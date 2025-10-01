David Beckham nu se mai oprește din făcut bani! Un nou an cu profituri record: cu ce afacere a dat lovitura fostul fotbalist englez

Devenit co-proprietar al clubului Inter Miami, David Beckahm se poate mândri cu o rată excelentă de succes în afaceri și a încasat o sumă impresionantă de bani din profiturile realizate în ultimul an.

Noua afacere i-a adus profituri impresionante lui David Beckham

Considerat de mulți băiatul de aur al Angliei, David Beckahm a ales să părăsească Europa și s-a stabilit împreună cu soția sa Victoria și cu cei trei băieți în Statele Unite. A fost o decizie foarte bună pentru afacerile familiei, care au înflorit pe pământ american.

Compania fostului internațional al Angliei a înregistrat venituri record de 73,4 milioane de lire sterline, cu 1% mai mult decât în anul precedent. Acest lucru vine în contextul în care Beckham, în vârstă de 50 de ani, trece tot mai mult de la statutul de star publicitar la cel de conducător din culise.

”David este încă o față incredibil de căutată pentru campanii, dar s-a maturizat și a devenit un om de afaceri incredibil de impresionant și perspicace. Îi plac foarte mult mașinațiunile din sălile de consiliu și, deși arată la fel de incredibil ca întotdeauna, probabil că nu va vrea să apară pe panouri publicitare în pantaloni pentru totdeauna.

La șase ani de la înființarea propriei operațiuni de management al mărcii, este mai implicat ca niciodată. În acest moment, se află într-o etapă următoare de evoluție cu adevărat interesantă și îi place să se implice în proiecte noi”, a declarat un apropiat al fostului fotbalist, conform .

Averea impresionantă a lui David Beckham

Ultimele cifre ale DRJB Holdings, compania umbrelă pentru afacerile sale, arată o creștere a profiturilor consolidate cu 24%, ajungând la 35,1 milioane de lire sterline. Acest lucru se datorează, în parte, unor acorduri de succes cu Boss Menswear și unui acord de licență cu Safilo eyewear.

Însă, mutarea care a contribuit probabil cel mai mult la această creștere este lansarea în industria de wellness-ului. David Beckham a acceptat ca imaginea sa să apară pe suplimentele IM8, iar decizia a fost una extraordinară.

Alte parteneriate strategice semnate includ acorduri cu Bowers & Wilkins, Stella Artois și Shark Ninja, iar , ceea ce înseamnă 578 de milioane de euro.

Beckham vedeta unui documentar difuzat pe Netflix

Pe lângă afacerile care îi merg foarte bine, imaginea lui David Beckham este într-o creștere impresionantă în urma care este difuzat pe Netflix.

Documentarul, care spune povestea neștiută din spatele marelui fotbalist și a omului David Beckham, a fost lansat în 2023 și a ajuns să adune în doar 2 ani peste 145 de milioane de ore de vizionare.

Vestea despre cel mai recent succes comercial al său vine înaintea documentarului Netflix despre viața soției sale, Victoria, care va fi lansat săptămâna viitoare.