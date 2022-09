David Beckham, prezent la slujba de comemorare a Reginei Elisabeta. Sportivul a stat 13 ore la coadă

Celebrul sportiv de renume internațional a fost prezent la slujba de comemorare a Suveranei, care a încetat din viață la 96 de ani, pe 8 septembrie. Vedeta a stat la coadă 13 ore alături de alte mii de persoane.

David Beckham, omagiu în memoria Reginei Elisabeta a II-a. Fotbalistul nu a lipsit de la slujba de comemorare

David Beckham și-a șters o lacrimă în timp ce-i aducea un omagiu Reginei Elisabeta a II-a. Îmbrăcat cu un costum negru, o cămașă albă, cu cravată și cu șapcă pe cap, a așteptat să-și ia rămas bun de la Majestatea Sa.

ADVERTISEMENT

A stat la rând aproximativ 13 ore, și-a ținut mereu capul plecat și s-a uitat în podea în timp ce privea sicriul Suveranei. Vedeta a subliniat că a fost prezent pentru a cinsti amintirea celei mai ”speciale” regine.

„Această zi este una dificilă pentru națiune, pentru toți oamenii din lumea întreagă, pentru că toată lumea simte asta, iar gândurile noastre se îndreaptă către familie.

ADVERTISEMENT

Este cu adevărat unic să fii aici, să cinstești memoria Reginei și să auzi diferitele povești pe care oamenii le au de spus. Cel mai special moment pentru mine a fost să-mi primesc Ordinul Imperial Britanic.

Mi-am luat bunicii cu mine, care au fost cei care m-au crescut să fiu un mare regalist și un fan al familiei regale și, evident, am avut-o aproape și pe soția mea.

ADVERTISEMENT

Am fost atât de norocos că am putut să am câteva momente în viața mea în care am fost în preajma Majestății Sale”, a mărturisit David Beckham pentru , în după amiaza zilei de 16 septembrie 2022.

David Beckham, aprecieri pentru Regina Elisabeta a II-a

David Beckham a continuat să o laude pe Regina Elisabeta a II-a și să-i aducă aprecieri pentru toată dragostea cu care și-a înconjurat cetățenii. Majestatea Sa a arătat că este specială, la fel și moștenirea pe care o lasă în urmă.

ADVERTISEMENT

Marele a îndurat să stea la coadă ore bune, fanii dorindu-și să se fotografieze alături de el. Sportivul a făcut zeci de selfie-uri ceea ce a făcut ca rândurile de la Victoria Gardens să nu mai înainteze o vreme.