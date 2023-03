Moment special în Bournemouth – Liverpool! Jucătorul care a revenit la echipă după 525 de zile în care s-a luptat cu cancerul!

Bournemouth și Liverpool au deschis seria de jocuri din . O întâlnire cu implicații atât în lupta pentru Champions League, cât și în cea pentru evitarea retrogradării. Dar și una care a însemnat mai mult decât disputa pentru puncte.

În 2018, David Brooks pleca de la Sheffield United, pentru 11,5 milioane de lire sterline, și semna cu Bournemouth. Avea să bifeze pentru noua sa echipă 39 de jocuri în Premier League, înscriind 8 goluri.

Prestațiile sale i-au adus și prezența în naționala Țării Galilor, pentru care a jucat deja de 21 de ori. Și, desigur, visa să ajungă la Cupa Mondială din 2022.

Numai că, visul său părea a se nărui definitiv în toamna lui 2021. Pe 2 octombrie 2021, a stat pe bancă împotriva lui Sheffield United. Iar după mai puțin de trei săptămâni, anunța că are cancer, fiind diagnosticat cu limfom Hodgkin în stadiul doi.

Au urmat luni de luptă cu boala și, din fericire, Brooks avea să iasă învingător în mai 2022. Iar mai apoi a strâns din dinți pentru a reveni pe teren.

Desigur, un proces deloc facil. Însă unul în care a fost sprijinit permanent de către club. Dovadă și faptul că, în vară, deși nu evolua, înțelegerea sa cu Bournemouth a fost prelungită până în 2026.

”Desigur, ultimul an a fost extrem de dificil pentru mine, familia și prietenii mei. Dar acum sunt în măsură să-mi reiau cariera, iar noul contract reprezintă pentru mine cireașa de pe tort”, spunea, atunci, Brooks.

A muncit cu și mai mare determinare, iar în urmă cu o săptămână, managerul Gary O’Neil, venea însă cu vestea care i-a făcut pe fani să mai uite de amărăciunea înfrângerii suferite în .

”Brooks este aproape de revenire. Mai sunt lucruri de pus la punct, dar s-a antrenat bine și momentul în care va juca este aproape”, spunea tehnicianul. Și, iată, la jocul cu Liverpool, disputat astăzi pe Vitality Stadium, după fix 525 de zile, internaționalul galez a revenit pe foaia de joc.

For the first time in 525 days, is in a matchday squad ❤️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth)