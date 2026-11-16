David Cosma Cristofor, pe urmele marilor Ayrton Senna și Michael Schumacher. Unde va concura în zilele următoare

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David Cosma Cristofor a făcut un sezon de senzație, în care a reușit 14 podiumuri internaționale. Aventura sa din acest an se încheie la legendarul Macau Grand Prix, pe Guia Circuit, celebrul circuit stradal unde au concurat legende precum Ayrton Senna și Michael Schumacher.

Ce a spus David Cosma Cristofor înainte de Macau Grand Prix

Tânărul pilot român va concura pentru Evans GP pe circuitul stradal unde au pășit și legende precum Ayrton Senna și Michael Schumacher. Macau Grand Prix va avea loc în perioada 19-22 noiembrie și reprezintă ultima cursă din acest an. Competiția se află la ediția cu numărul 73 și se desfășoară pe Guia Circuit, unul dintre cele mai solicitante circuite stradale.

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Pe traseul din Macau, care are o lungime de 6,12 kilometri, regăsim toate elementele unui circuit dificil: secțiuni rapide, viraje strânse, diferențe de nivel și porțiuni înguste. Tradiția acestui eveniment a început în urmă cu peste 7 decenii și este asociată cu nume precum Senna și Schumacher.

„Să concurez la Macau, pe un circuit pe care mari campioni au scris istorie, este un moment special pentru mine. Este ultima cursă a unui sezon foarte bun, în care am obținut rezultate importante și am acumulat multă experiență. Mă bucur să fiu aici și să închei sezonul pe un circuit atât de emblematic”, declară David Cosma Cristofor.

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Ce performanțe a reușit David Cosma Cristofor în acest sezon

Pilotul român a avut un sezon cu reușite pe circuitele din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. una dintre cele mai competitive platforme de formare a tinerilor piloți. El a bifat două pole-position și două podiumuri. În campionatul Emiratelor Arabe Unite a obținut alte două podiumuri, iar în clasamentul general s-a situat pe locul 5. Un alt moment senzațional din acest sezon Acolo, pe un circuit cu o istorie uriașă în Formula 1, el a reușit să se claseze pe locul 3. Ultima lui cursă din acest an va fi la Macau.

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Cine este, de fapt, David Cosma Cristofor

Născut pe 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor nu a atins încă vârsta majoratului, însă el a început kartingul încă de la șase ani Ulterior, el a făcut tranziția către monoposturi, obținând în 2026 locul 5 în campionatul Emiratelor Arabe Unite și locul 3 în Campionatul Italian de Formula 4. Alături de PREMA Racing, el a câștigat și un podium în Formula Trophy Malaysia, la Sepang

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Născut la București, la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la șase ani. A devenit campion mondial în 2021 și a devenit vicecampion mondial în 2023, concurând la o categorie superioară de vârstă. A făcut apoi trecerea către monoposturi, obținând în 2026 locul cinci în UAE4 și locul trei în Campionatul Italian de Formula 4, alături de PREMA Racing, precum și un podium în Formula Trophy Malaysia, la Sepang. Obiectivul său din prezent este trecerea către Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), în perspectiva progresului către Formula 3, Formula 2 și Formula 1.