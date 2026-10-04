David Cosma Cristofor, puștiul român care visează la Formula 1, a făcut spectacol la Sepang! Podium la doar 17 ani, chiar înaintea cursei de F1

ADVERTISEMENT

Pilotul David Cosma Cristofor a scris istorie pe legendarul circuit de Formula 1 de la Sepang. Românul a urcat pe podium în Formula Trophy Malaysia, competiție-suport desfășurată în cadrul weekendului Marelui Premiu de Formula 1 al Bahrainului, mutat în acest an în Malaysia.

David Cosma Cristofor a urcat pe podium la Sepang International Circuit

David Cosma Cristofor a urcat pe podium la Sepang International Circuit. Pilotul care reprezintă România și echipa Evans G a încheiat cursa celor mai promițători piloți pe locul trei și a urcat pe podium chiar înaintea cursei de Formula 1 de la Sepang.

ADVERTISEMENT

La doar 17 ani , astfel că podiumul obținut la Sepang este un moment foarte important pentru motorsportul românesc.

„Sunt foarte fericit pentru reuşita din Malaysia şi mândru că am putut reprezenta România aici, la Sepang. Mulțumesc echipei Evans GP și tuturor celor care mă susțin pentru şansa oferită. Este un rezultat important pentru mine și un pas înainte în drumul către Formula 1”, a declarat David Cosma Cristofor.

ADVERTISEMENT

David Cosma Cristofor este născut la București la 5 februarie 2009 și a început kartingul la vârsta de 6 ani.

David Cosma Cristofor este născut la București la 5 februarie 2009 și a început kartingul la vârsta de 6 ani. A făcut ulterior trecerea la monoposturi, iar în 2026 a concurat alături de PREMA Racing în UAE4 la Dubai, Abu Dhabi și Qatar. Aici a obținut două podiumuri și locul 5 în campionat.

ADVERTISEMENT

Pilotul român concurează în prezent cu , unul dintre cele mai dificile campionate de Formula 4 din lume, considerat principala rampă de lansare către Formula 3, Formula 2 și Formula 1.

ADVERTISEMENT

Tânărul pilot român a semnat recent un parteneriat cu ProRacing Academy – fondată de celebrul fost pilot de Formula 1 Giancarlo Fisichella și de Marco Ciocci. Aici, David Cosma Cristofor are acces la experiență, mentorat și suport de dezvoltare la cel mai înalt nivel, în încercarea de a ajunge într-o zi în Formula 1.