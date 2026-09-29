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Un român visează cu ochii deschişi să ajungă în Formula 1. , unde este unul dintre protagonişti, cu victorii şi podiumuri obţinute. În weekendul viitor, românul va concura la Sepang pentru Formula Trophy Malaysia.

David Cristofor, întâlnire de gradul zero cu Kimi Antonelli!

Până atunci, David Cristofor s-a întâlnit la Marele Premiu al Azerbaidjanului cu Kimi Antonelli, liderul clasamentului general din Formula 1. Cei doi au dialogat minute bune, ştiindu-se mai mulţi ani de zile, de când evoluau în karting. La final, au făcut împreună şi mai multe poze, pe care vi le prezintă FANATIK.

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Kimi Antonelli a reuşit o revenire spectaculoasă în cursa de la Baku. Plecat de pe locul 16 după o greşeală făcută în calificări, Antonelli a reuşit să încheie pe locul 5 şi să ia 10 puncte mari în economia clasamentului general al piloţilor.

Vor concura la Sepang, pe acelaşi circuit

Cei doi se vor revedea şi weekend-ul viitor, când circuitul de la Sepang (Malaezia) va găzdui din nou o etapă de Formula 1. Kimi Antonelli va concura în Marele Premiu de F1, în timp ce .

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Este singurul eveniment al sezonului în care Formula 4 concurează în același cadru competițional cu Formula 1, transformând weekendul într-una dintre cele mai importante vitrine internaționale pentru tinerii piloți aflați pe drumul către elita motorsportului.

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Calcă pe urmele lui Kimi Antonelli

David Cristofor calcă pe urmele lui Kimi Antonelli. El concurează la echipa Prema Racing, care l-a format pe actualul pilot de Formula 1. Ambii au obţinut rezultate importante în competiţii de karting precum WSK Final Cup sau WSK Open Cup.

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Iar pentru David Cristofor acest sezon este, din nou, unul fructuos. A obţinut 275 de puncte în Formula 4, fiind pe locul 2 la general dintr-un total de 60 de piloţi. La Sepang, Cristofor va concura pentru Evans GP.