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Românul care visează la Formula 1, întâlnire de gradul zero cu Kimi Antonelli! David Cristofor calcă pe urmele pilotului Mercedes. Foto

David Cosma Cristofor s-a reîntâlnit cu Kimi Antonelli în Malaezia, liderul clasamentului general din Formula 1. Pilotul român îi calcă pe urme pilotului Mercedes, cei doi ştiindu-se din vremea copilăriei.
Marian Popovici
29.09.2026 | 14:36
Romanul care viseaza la Formula 1 intalnire de gradul zero cu Kimi Antonelli David Cristofor calca pe urmele pilotului Mercedes Foto
EXCLUSIV FANATIK
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Românul care visează la Formula 1, întâlnire de gradul zero cu Kimi Antonelli! David Cristofor calcă pe urmele pilotului Mercedes. Foto: colaj Fanatik
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Un român visează cu ochii deschişi să ajungă în Formula 1. David Cristofor are un sezon excelent în Formula 4, unde este unul dintre protagonişti, cu victorii şi podiumuri obţinute. În weekendul viitor, românul va concura la Sepang pentru Formula Trophy Malaysia.

David Cristofor, întâlnire de gradul zero cu Kimi Antonelli!

Până atunci, David Cristofor s-a întâlnit la Marele Premiu al Azerbaidjanului cu Kimi Antonelli, liderul clasamentului general din Formula 1. Cei doi au dialogat minute bune, ştiindu-se mai mulţi ani de zile, de când evoluau în karting. La final, au făcut împreună şi mai multe poze, pe care vi le prezintă FANATIK.

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Kimi Antonelli a reuşit o revenire spectaculoasă în cursa de la Baku. Plecat de pe locul 16 după o greşeală făcută în calificări, Antonelli a reuşit să încheie pe locul 5 şi să ia 10 puncte mari în economia clasamentului general al piloţilor.

Kimi Antonelli şi David Cristofor
Kimi Antonelli şi David Cristofor

Vor concura la Sepang, pe acelaşi circuit

Cei doi se vor revedea şi weekend-ul viitor, când circuitul de la Sepang (Malaezia) va găzdui din nou o etapă de Formula 1. Kimi Antonelli va concura în Marele Premiu de F1, în timp ce David Cristofor va concura în Formula Trophy Malaysia, pentru Evans GP.

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Este singurul eveniment al sezonului în care Formula 4 concurează în același cadru competițional cu Formula 1, transformând weekendul într-una dintre cele mai importante vitrine internaționale pentru tinerii piloți aflați pe drumul către elita motorsportului.

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David Cristofor, rezultate excelente în acest sezon
David Cristofor, rezultate excelente în acest sezon

Calcă pe urmele lui Kimi Antonelli

David Cristofor calcă pe urmele lui Kimi Antonelli. El concurează la echipa Prema Racing, care l-a format pe actualul pilot de Formula 1. Ambii au obţinut rezultate importante în competiţii de karting precum WSK Final Cup sau WSK Open Cup.

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Iar pentru David Cristofor acest sezon este, din nou, unul fructuos. A obţinut 275 de puncte în Formula 4, fiind pe locul 2 la general dintr-un total de 60 de piloţi. La Sepang, Cristofor va concura pentru Evans GP.

David Cristofor şi Kimi Antonelli, în urmă cu câţiva ani
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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