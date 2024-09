David Davis, interviu exclusiv pentru Fanatik despre Dinamo: “Vrem să devenim unul dintre cele mai puternice cluburi ale Europei!”. Ce spune de retragerea Cristinei Neagu

Xavi Pascual a plecat în această vară de la Dinamo la Veszprem, aşa cum FANATIK . Şefii clubului s-au mişcat rapid şi l-au adus în locul său pe David Davis, un alt antrenor cu CV, care le-a mai pregătit în trecut pe Veszprem sau Vardar.

David Davis, interviu FANATIK despre Dinamo: “Vrem să devenim unul dintre cele mai puternice cluburi ale Europei!”

Începutul este unul foarte bun pentru “dulăi”. Dinamo a câştigat Supercupa României şi a început sezonul de Champions League cu o victorie concludentă, .

După meci, David Davis a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre numirea la campioana României, obiectivele, dar şi retragerea Cristinei Neagu, una dintre cele mai bune handbaliste ale lumii:

Aveţi deja câteva luni la Dinamo. Care sunt primele impresii despre noua dumneavoastră echipă?

– Lucrurile merg bine acum. Când am semnat a fost destul de târziu, în luna iunie. Startul sezonului a fost rapid, dar până acum suntem bine. Conducerea m-a sprijinit, preşeedintele a fost încântat încă din prima zi şi acestea sunt nişte semne foarte bune. Vrem să continuăm să creştem şi să transformăm Dinamo într-unul dintre cele mai puternice cluburi ale Europei. Avem toate condiţiile necesare, deci până acum este foarte bine.

“Când eşti antrenor, acum eşti aici, te sună şi îşi spun că săptămâna viitoare trebuie să fii acolo”

Totul s-a derulat foarte repede, aşa cum aţi spus. Aţi venit în luna iunie în locul lui Xavi Pascual. Cum a fost această situaţie pentru dumneavoastră?

– Este parte din viaţa mea. Mereu se întâmplă aşa. Când eşti jucător, hai să spunem că este mai stabil. Semnezi pe doi ani, ştii că vei fi acolo în perioada aia, în mod normal. Dar când eşti antrenor, acum eşti aici, te sună şi îşi spun că săptămâna viitoare trebuie să fii acolo. E parte a vieţii de antrenor.

V-a lipsit senzaţia de a juca în Champions League?

– Mi-a lipsit senzaţia asta, să fac parte din echipă şi să vin cu soluţiile de care are nevoie echipa. Să văd dacă defensiva este ok, dacă atacurile sunt destul de rapide. Mi-a lipsit asta, dar pe de altă parte, când mă întorc, văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Te bucuri mai mult pentru că e locul în care toată lumea visează să fie. Să fii jucător sau antrenor în Champions League. Iubesc asta.

“Cristina Neagu poate fi mulţumită pentru că a avut o carieră minunată. A dat totul handbalului”

Cum este nivelul handbalului românesc?

– Nu am apucat să îmi dau seama cu adevărat. Am jucat trei meciuri în intersezon, apoi am avut două meciuri în SuperCupa şi încă două în campionat. Încă mai am nevoie de timp să îmi dau seama de nivelul fiecărei echipe, de nivelul campionatului. Chiar şi meciurile amicale, până la urmă nu există miză şi nu poţi să îţi dai seama. Apoi, pot apărea diferenţe mari la echipe în două sezoane. O echipă care a fost slabă anul trecut, de data asta poate fi mult mai puternică. Mai am nevoie de puţin timp să îmi dau seama de nivel.

Cristina Neagu a anunţat că se retrage la finalul sezonului. Cum vedeţi această decizie din partea uneia dintre cele mai bune jucătoare din lume?

– Cristina poate fi mulţumită pentru că a avut o carieră minunată. A dat totul handbalului şi a fost fantastică pe teren. Când eram antrenorul echipei feminine de la Vardar, am jucat împotriva lui Buducnost mi-am dat seama că e aproape imposibil să o oprim. Este remarcabil că a putut să joace atât de multe sezoane la cel mai înalt nivel. Cred că şi-a spus că a făcut totul pentru ţară, totul pentru a putea juca cât mai mult. Cu un ochi cred că râde, cu unul plânge.

47 de ani are David Davis Camara

2005 este anul în care David Davis a devenit campion mondial ca jucător alături de naţionala Spaniei