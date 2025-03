David Ginesta surprinde după Rapid – CSM București 24-34: ”Nu asta e diferența reală!”. Replica lui Helle Thomsen

Antrenorii David Ginesta și Helle Thomsen au vorbit la finalul . Ambii tehnicieni au fost de acord că nu aceasta este diferența de valoare dintre cele două grupări din Capitala României.

David Ginesta, tehnicianul de la Rapid, poziție după umilința administrată de CSM București

Ginesta s-a arătat nemulțumit de modalitatea în care s-au prezentat elevele sale pe fază ofensivă. Tehnicianul giuleștenelor le-a transmis acestora că trebuie să se lupte și în returul programat sâmbătă, pe 29 martie, din play-off-ul Ligii Campionilor.

”E greu, zece goluri reprezintă o diferență mare. Nimic nu e imposibil pentru mine, dar suntem realiști. Într-un meci de handbal se poate întâmpla orice. Nu a mers atacul în prima repriză. Am greșit trei, patru situații consecutive în atac. CSM a alergat pe contraatac și pe faza a doua. Aici s-a făcut diferența. Diferența a fost mare în prima repriză. În a doua parte am încercat, dar s-a întâmplat același lucru. Am avut dificultăți în jocul de atac.

Mereu trebuie să luptăm. Trebuie să muncim mai mult și să punem ce vorbim în vestiar în practică. Ele au făcut ce vorbiserăm că vor face, nu m-au surprins cu ceva, au jucat cum joacă mereu. Am știut tot ce trebuie pentru acest meci. La următorul meci poate fi altceva. Nu cred că asta este diferența reală dintre echipe, dar ar trebui să jucăm mai bine în atac”, a declarat David Ginesta, la finalul înfruntării.

Supărarea Denisei Șandru

Denisa Șandru, jucătoarea din poarta Rapidului, și-a exprimat dezamăgirea cauzată de eșecul la diferență de zece goluri. La fel ca David Ginesta, ea a îndemnat la realism pentru retur, chiar dacă a amintit că în handbal s-au mai produs minuni.

”Sunt dezamăgită după acest rezultat. M-aș fi așteptat la un meci mult mai echilibrat. . Mă bucur că au venit într-un număr cât mai mare să ne susțină. Îmi pare rău că nu i-au putut răsplăti măcar cu un joc bun, dacă nu cu o victorie.

Într-adevăr este o diferență destul de mare teoretic de zece goluri. Totuși, CSM este o echipă valoroasă, experimentată. Va ști cum să gestioneze avantajul. Noi avem următorul meci în campionat. Este foarte important să strângem puncte. Trebuie să strângem rândurile și să vedem ce putem obține din aceste două meciuri. Îmi doresc să arătăm altceva. Măcar să ne batem de la egal la egal. E clar că e o diferență de valoare.

Minuni s-au mai întâmplat în handbal. Nu trebuie să cedăm, dar trebuie să fim și realiști. Eu o să mai rămân. Vor fi niște schimbări. Așa se întâmplă la orice echipă. Mai pleacă antrenori și jucătoare. Mai e până acolo, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem acum de jucat. Vedem ce putem scoate din acest sezon”, a transmis și Denisa Șandru.

Helle Thomsen, de acord cu David Ginesta

Inclusiv Helle Thomsen, antrenoarea de la CSM București, a precizat că nu aceasta este diferența de valoare dintre cele două echipe bucureștene: ”Cred că atunci când înscrii 34 de goluri este dificil să pierzi jocul. În prima repriză Rapid a înscris doar de 11 ori, dar în a doua repriză au schimbat puțin și au jucat mult mai bine. Nu asta este diferența reală. Uneori ai o zi bună, alteori nu. Ele nu au avut cea mai bună zi a lor, dar noi am avut o zi reușită. Mai avem de jucat cu ele în campionat, va fi o săptămână nebunească. Mai avem 60 de minute și trebuie să fim foarte bune la retur”.