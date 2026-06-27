David Kiki a răbufnit după plecarea de la FCSB: „Sunt frustrat că nu am putut să îmi arăt potențialul, dar nu a depins de mine”

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David Kiki (32 de ani) a ajuns la FCSB în 2024, după despărțirea de Farul, și mai avea contract până în 2027 cu gruparea „roș-albastră”, însă înțelegerea dintre cele două părți s-a încheiat, iar . Internaționalul din Benin a vorbit despre experiența sa la FCSB într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, iar acesta a oferit toate detaliile cu privire la despărțire.

David Kiki a dat cărțile pe față după plecarea de la FCSB

David Kiki a fost un jucător de bază în cei doi ani petrecuți la Farul, însă fundașul a evoluat foarte puțin după transferul la FCSB. Mai exact, acesta a jucat în doar 17 jocuri în cei doi ani petrecuți la gruparea „roș-albastră”, alături de care a câștigat, totuși, titlul, al doilea din carieră după cel cucerit cu Farul în 2023. Fotbalistul cu 52 de meciuri la naționala Beninului a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK de ce a plecat de la FCSB. Bosniacul .

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David, când ne-am întâlnit la aeroport ai spus că nu știi dacă pleci de la FCSB. Ce s-a întâmplat între timp?

– Am spus că nu știu dacă rămân pentru că înainte de finalul sezonului am discutat să ne despărțim și să îmi văd de drumul meu.

Rămâi cu un gust amar după experiența la FCSB?

– Ce pot să spun e că mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se desfășoare diferit. Ăsta e fotbalul și am avut multe de învățat, dar ăsta e sfârșitul.

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Ai venit la FCSB în 2024. Care e cea mai frumoasă amintire?

– Titlul de campion, chiar dacă nu a fost aceeași bucurie precum primul pe care l-am cucerit cu Farul Constanța.

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Ce urmează pentru David Kiki după plecarea de la FCSB

Ai oferte? Iei în calcul să te întorci la Farul?

– Eu și familia mea ne simțim foarte bine în România și vom vedea ceea ce ne rezervă viitorul.

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De ce crezi că nu ați mai reușit un parcurs bun în acest sezon?

– Pentru că uneori pur și simplu așa se întâmplă lucrurile. Lucrurile s-au schimbat la FCSB și au fost alte echipe care și-au găsit forma și au avut evoluții mai bune ca noi. Asta e viața.

Mai bine de 2 ani în tricoul FCSB. Care sunt concluziile?

– Am avut un început bun după ce FCSB m-a transferat, dar încet-încet lucrurile au început să se complice pentru mine. Mai întâi a fost accidentarea și apoi în al doilea sezon din cauza unor decizii și a unor factori care nu au depins de mine, în ciuda determinării mele și a muncii enorme de la antrenamente nu am mai jucat.

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David Kiki, perioadă dificilă la FCSB

Ai vreun regret?

– Sunt frustrat că nu am avut șansa să îmi arăt adevăratul potențial la FCSB, dar am învățat foarte multe din această situație, ceea ce mă va ajuta de-acum în carieră.

Ai un mesaj pentru fanii FCSB?

– Aș vrea să le mulțumesc suporterilor și galeriei pentru susținerea lor, am primit multe mesaje de la ei atunci când lucrurile mergeau bine, dar și pentru faptul că au fost alături de noi și în momentele grele. Le doresc toate cele bune.

Ce părere ai despre Marius Baciu? Thomas Neubert s-a întors și el. Crezi că e un câștig pentru FCSB?

– Nu am lucrat foarte mult cu noul antrenor, dar din ce am văzut este foarte pasionat. Thomas este unul dintre cei mai buni preparatori fizici cu care am lucrat. Revenirea lui va fi un plus pentru FCSB.

Cum privește David Kiki Cupa Mondială după ce naționala Beninului a ratat calificarea

Ai fost foarte aproape să te califici cu Benin la Cupa Mondială. E greu să privești turneul final? Ce mesaj ai pentru Joao Paulo?

– Am fost foarte aproape să fim acolo, da. Nu am putut să profităm de avantajul pe care l-am avut și asta a fost. Acesta e fotbalul. Mă uit la Cupa Mondială fără nicio urmă de regret, pentru că fiecare echipă care e acolo își merită locul. Am rămas în legătură cu Joao Paulo încă de când a plecat la națională și ceea ce au reușit este extraordinar.

Care e cel mai amuzant coleg din vestiarul FCSB?

– E o atmosferă bună și cred că SEA e cel mai glumeț (n.r. – Siyabonga Ngezana).