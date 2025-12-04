David Kiki pleacă din România! Anunț oficial despre jucătorul FCSB

ADVERTISEMENT

David Kiki este aproape să părăsească România. Fotbalistul a intrat în dizgrațiile patronului Gigi Becali și va pleca din țară în cel mai scurt timp. Care este principalul motiv.

David Kiki pleacă din România

FCSB a pierdut în deplasarea de la Arad, scor 3-0, cu UTA. David Kiki a fost titular și schimbat ulterior în minutul 79 al partidei. Este foarte probabil ca partida din Cupa României să fie ultima pentru fundașul lateral la FCSB.

Cum bine se știe, Cupa Africii pe Națiuni se va disputa în intervalul 21 decembrie – 18 ianuarie. Pe lângă Ngezana, care este convocat de Africa de Sud, David Kiki a fost chemat de selecționerul Beninului.

Fundașul lateral venit de la Farul Constanța a intrat într-un con de umbră în ultima perioadă, acesta fiind folosit doar în meciurile mai puțin importante. , este foarte probabil ca meciul cu UTA să fie ultimul pentru David Kiki, în acest an la FCSB,

Rămâne Kiki la FCSB în această iarnă?

David Kiki a fost mai mult rezervă de la momentul transferului la FCSB, jucătorul nefiind la același nivel cu Risto Radunovic. Înainte de finalul preliminariilor africane pentru Cupa Mondială, Gigi Becali mărturisea la FANATIK SUPERLIGA faptul că l-ar păstra pe fundașul din Benin, asta doar pentru a încasa ulterior banii de la FIFA. .

„Să mai spun ceva. Ce mă mână să țin mai mult cu echipa națională: interesul de bani. Pentru că dacă ne calificăm la Cupa Mondială, eu iau 3-4 milioane de euro, 600 de mii de jucător. Dacă mai iau și de la Ngezana… Dacă nu iau de la Ngezana, iau de la Kiki, că între ei doi e acolo să se califice la Mondial.

(n.r. – Nu îl mai dați afară pe Kiki?) Nu îl dau afară, nu pot. Are contract. Nu îl bag pe listă, dar el joacă la Mondiale. Iau 600 de mii pe el. Nu îl dau. Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dar dacă ne calificăm noi, am 6-7. Iau vreo 4 milioane de euro dacă se califică echipa națională”, a declarat Gigi Becali înainte de finalul preliminariilor la Mondial.

David Kiki, pus pe lista neagră de Gigi Becali

În ultima intervenție la FANATIK SUPERLIGA, . La întrebarea moderatorului Horia Ivanovici, patronul FCSB a dat de înțeles că se dorește rezilierea contractului lui David Kiki.

„O să plece patru pe care îi știu acum, dar nu îi zic. Se știu, păi da. (n.r. Chiricheș, Edjouma, Kiki și probabil Alibec) Probabil, cine știe? Alibec, în care am pus cea mai mare bază, nu a fost”, a mai spus Gigi Becali.