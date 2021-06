David Lazar, primul interviu după ce a semnat cu U Craiova: „M-au dorit de foarte multe ori!” Exclusiv

Universitatea Craiova a oficializat transferul lui David Lazar, goalkeeper care a jucat ultima dată la Astra Giurgiu. FANATIK încă din iarna acestui an.

Mirko Pigliacelli, cel care a fost titular în poarta Științei în ultimii trei ani,, iar italianul ar putea pleca în această vară de la Craiova, deși mai are contract până în 2022.

David Lazar, prima reacție după semnarea contractului cu Universitatea Craiova: „Vreau să câștig trofee. E un pas mare înainte în cariera mea!” Ce spune de concurența cu Mirko Pigliacelli

Sezonul viitor al Ligii 1 se anunță unul încins, iar Universitatea Craiova a început deja să aducă întăriri pentru a se bate la campionat și în viitoarea stagiune. Prima mutare reușită de echipa din Bănie este David Lazar, un portar de echipa națională și om de bază la Astra Giurgiu în ultimele sezoane. a Craiovei în această vară.

În vârstă de 29 de ani, acesta a semnat un contract valabil pe patru ani cu Universitatea Craiova. Contactat de FANATIK, David Lazar a oferit primele declarații după anunțul oficial al Științei.

Salut, David! Felicitări pentru transferul la Universitatea Craiova. Cu ce gânduri ai semnat?

– Vă mulțumesc frumos. Sunt foarte bucuros și fericit în același timp că am ajuns la o echipa așa mare ca Universitatea Craiova. Sper să facem o treabă bună. E un pas mare înainte în cariera mea.

Ți-ai impus un obiectiv cu Universitatea Craiova?

– Îmi doresc să câștig trofee. Am fost la Pandurii și am terminat pe locurile doi și trei, la Astra am terminat pe trei și am pierdut și două finale de. Chiar îmi doresc trofee. Cred că la Universitatea Craiova va fi prilejul foarte bun, având în vedere condițiile, suporterii și calitatea lotului. Până la urmă, nu contează câte meciuri ai în Liga 1, 300-400, dacă nu ai trofee.

E posibil să te lupți pentru postul de titular cu Mirko Pigliacelli. Rămâne de văzut dacă va pleca…

– E benefică o concurență pe acest post. Nu îmi este frică, chiar îmi place să am concurență. Mirko Pigliacelli un portar foarte bun, cu calități extraordinare și eu cred că dacă va rămâne va apăra cel mai bun.

Noul portar al Științei: „Cei de la Universitatea Craiova m-au dorit de foarte multe ori.”

Ce te-a făcut să semnezi cu Știința? Ai avut și alte oferte…

– Da, am avut și alte oferte. Am vrut să semnez cu Universitatea și pentru faptul că am vrut să rămân în țară. A contat foarte mult și familia mea. De asemenea, a contat și faptul că ei m-au dorit de foarte multe ori. M-au tratat cu maximă seriozitate și chiar știam de Craiova că au o situație financiară foarte bună, o stabilitate.

Fanii Științei sunt extraordinari. Am vorbit și cu colegi de la echipa națională despre Craiova. Cu am vorbit, cu Alex Cicâldău, cu Nicușor Bancu…toți au vorbit numai de bine.

Au avut o influență, nu?

– Da. Chiar și oameni din staff-ul naționalei au vorbit foarte frumos despre . Doctorul, cel care este și la echipa din Bănie, domnul Claudiu Stamatescu, dar sunt și alte persoane care lucrează la echipa națională și sunt și la Craiova. Toți au vorbit numai de bine. Abia aștept să încep treaba alături de ei.

Portarul David Lazar a mai evoluat în cariera sa la echipe precum Voința Sibiu, Pandurii, FC Botoșani, Vejle (Danemarca) și Astra Giurgiu. A bifat și primul meci în poarta echipei naționale, fiind titularizat de selecționerul Mirel Rădoi într-un amical cu Belarus.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui David Lazar

91 de apariții a bifat goalkeeper-ul în poarta Astrei Giurgiu