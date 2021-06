David Lazar vine la Craiova la pachet cu antrenorul de portari! Schimbare în staff-ul lui Ouzounidis. Exclusiv

Universitatea Craiova și-a asigurat poarta pentru noul sezon după ce l-a acontat pe David Lazar, portar venit gratis de la Astra Giurgiu. FANATIK a aflat că goalkeeper-ul nu va veni singur de la echipa giurgiuveană.

La pachet cu Lazar vine și Ionuț Boșneag, antrenorul cu portarii de la Astra Giurgiu, și omul care l-a ajutat să progreseze enorm în ultimii ani pe Lazar, care a ajuns o prezență constantă la lotul național.

FANATIK, după ce contractul antrenorului cu portarii în Bănie a ajuns la final. Fostul portar a oferit și o reacție pentru publicația noastră:

“„A fost o perioadă foarte frumoasă la Universitatea Craiova. Mă bucur că am avut șansa să lucrez la o asemenea echipă. Sunt niște oameni extraordinari la Craiova.

Sunt deschis la orice fel de discuții pentru o nouă colaborare,” a declarat Tufiși pentru FANATIK.

Astfel, în locul lui Robert Tufiși va veni Ionuț Boșneag, cel care în ultimii 3 ani s-a ocupat de pregătirea portarilor de la Astra Giurgiu, David Lazar fiind titularul postului în această perioadă.

Ionuț Boșneag s-a retras din activitatea competițională în anul 2018. El a jucat la Astra între 2015 și 2018 reușind să câștige titlul de campion al României în 2016 sub conducerea lui Marius Șumudică.

Titularul din ultimii ani de la Universitatea Craiova, , însă cel mai probabil va părăsi echipa în această vară după aducerea lui David Lazar, pe care oltenii au pus ochii de mai multă vreme.

De altfel, italianul a lăsat să se înțeleagă că nu mai vrea să continue la echipă în condițiile în care a fost adus un alt portar: “Eu am contract aici, am înţeles că a semnat deja un portar. Deja a semnat, asta e, n-am ce să fac, nu e decizia mea. Nu mi-am dorit să plec niciodată, dar dacă vine un alt portar… dacă aşa e, dacă nu e aşa, vorbim degeaba.

Dacă e luat, poate cineva nu mai are încredere în mine, dar eu am mare încredere în Craiova, nu mi-am dorit niciodată să plec”, a spus Pigliacelli după meciul din ultima etapă, cu Academica Clinceni.

Universitatea Craiova încearcă să obțină și o sumă de bani în schimbul portarului adus cu 300.000 de euro de la Pro Vercelli în ianuaria 2019, mai ales că italianul a declarat deja că statutul de rezervă nu îl mulțumește.

“Îmi doresc să câștig trofee. Am fost la Pandurii și am terminat pe locurile doi și trei, la Astra am terminat pe trei și am pierdut și două finale de Cupei României. Cred că la Universitatea Craiova va fi prilejul foarte bun, având în vedere condițiile, suporterii și calitatea lotului”, David Lazar pentru FANATIK