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Universitatea Craiova a obținut doar o remiză în deplasarea din Giulești cu Rapid. David Matei a reacționat după 1-1 cu formația bucureșteană și a spus ce se întâmplă la campioana României. Cum a comentat și subiectul echipei naționale a României.

David Matei, concluzii după Rapid – U Craiova 1-1

Doar 1-1 a fost scorul , care a tras cortina peste runda a 7-a din SuperLiga. Deși oltenii au deschis scorul și au condus chiar și puțin după pauză, s-au văzut egalați în actul secund, iar punctele au fost împărțite. David Matei, care , a vorbit după acest meci și oferit câteva concluzii. El a pus rezultatul obținut pe seama oboselii acumulate din cauza programului încărcat.

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„Normal că nu suntem mulțumiți, ne doream victoria. Ce să zic mai mult? Victoria era cea mai importantă. Suntem fotbaliști profesioniști. Dacă nu trecem peste momentele grele și stăm să ne gândim că am pierdut calificarea în Europa League sau că încă ne gândim la AEK Atena sau alte… nu știu… nu știu ce să zic. Nu cred că putem să punem problema de așa ceva. Poate puțină oboseală, jucând din 3 în 3 zile și distanțele pe care le parcurgem, dar nu trebuie să dăm vina pe nimic”, a declarat David Matei la zona mixtă.

David Matei a oferit detalii din vestiarul campioanei României

, iar rezultatele din campionat nu au fost tocmai cele sperate de suporteri. David Matei a transmis însă că totul este în regulă în vestiarul echipei și că toți vor să facă o figură cât mai frumoasă în Conference League. „Păi, în vestiar atmosfera e normală, de echipă campioană. Nu plângem, nu ne certăm. E o atmosferă bună. Normal că ne dorim să câștigăm și cred că suntem pe drumul cel bun.

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Chiar dacă nu am reușit să câștigăm, nu am arătat un joc modest, adică în care Rapid ne-a dominat. Am avut ocazii, s-a jucat deschis. Toate săptămânile au fost grele până acum, adică nu e ceva nou. Clar, ne doream victoria, dar acum ne gândim doar la meciul din Cupă cu Bacău și sperăm să luăm cele trei puncte. Vor fi meciuri foarte grele în Europa, sunt și meciuri în care suntem favoriți, dar clar ne dorim să ne calificăm mai departe. Nu cum s-a întâmplat anul trecut. Nu ne facem calcule, luăm meciurile pe rând și sperăm la cât mai multe puncte”, a mai spus jucătorul.

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Ce a spus David Matei despre Gică Hagi și echipa națională a României

Fotbalistul Universității Craiova a fost întrebat și despre o posibilă convocare la echipa națională, unde selecționerul Gică Hagi l-a lăudat recent. „Perla” oltenilor a spus că va munci constant pentru a demonstra că merită să fie o prezență obișnuită și la reprezentativa de seniori. „E alegerea domnului selecționer. Dacă dânsul consideră… Cred că orice jucător își dorește să fie acolo, clar. Dacă nu o să fiu acolo, o să mă duc la U21 și o să-i ajut cum pot. Până la urmă, e alegerea lui.

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Degeaba stau să mă gândesc dacă n-o să fiu sau o să fiu convocat. Clar sunt foarte fericit pentru aceste cuvinte din partea domnului Hagi, dar încerc să nu-mi pun presiune pe mine în același timp. E o onoare ca cel mai mare fotbalist român să aibă aceste cuvinte la adresa mea. Dar trebuie să muncesc în continuare mult mai mult și să dovedesc că merit”, a mai spus David Matei.

Joi, 3 septembrie, Universitatea Craiova începe o nouă campanie în Cupa României pentru apărarea trofeului câștigat sezonul trecut. Oltenii se deplasează pentru meciul cu FC Bacău din prima rundă a grupei D.