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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA au fost prezentate o serie de detalii mai puțin cunoscute despre noua vedetă a Craiovei, un puști alintat „Pedri de România”. Tânărul, care abia a împlinit 20 de ani, are mari șanse, dacă își continuă această creștere accelerată, să devină în viitorul apropiat noul număr 8 de la națională.

Cum a fost descoperită „perla Craiovei”, David Matei: „Am avut un feeling bun despre el”

De-a lungul ultimelor sezoane, Universitatea Craiova a fost locul în care au explodat o serie de fotbaliști extrem de interesanți. Majoritatea dintre ei au făcut deja pasul către străinătate, unii ajungând la un moment dat în campionate importante din Europa. Și în prezent, în Bănie sunt mai mulți jucători de perspectivă.

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Unul dintre aceștia este David Matei (20 de ani). În 2025, contra unei sume de doar 75.000 de euro, mijlocașul lăsa CSA Steaua București pentru a se alătura forței SuperLigii, Universitatea Craiova. Avea să fie cel mai important pas din cariera puștiului. În Bănie, acesta a câștigat tot ce se putea pe plan intern, a jucat în cupele europene și, grație evoluțiilor sale, .

Despre ascensiunea fulminantă a lui Matei a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, impresarul acestuia, Rareș Pop. Acesta a făcut o cronologie din momentul în care l-a „descoperit” pe Matei, în „era Steaua”, până în prezent. Mijlocașul Craiovei a intrat în atenția agentului și a scouterilor cu care acesta lucrează încă de când era la copii și juniori. Apoi, Matei a făcut pasul către echipa mare a Stelei și a chiar a marcat în liga secundă.

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„Ce am văzut noi atunci, atât eu, cât și scouterii mei, la copii și juniori și la meciurile pe care le-a avut, apoi în Liga a 2-a, pe noi ne-a convins și l-am semnat. Încă de atunci pot să spun sincer că am avut un feeling foarte, foarte bun despre el. Adică rar mi s-a întâmplat să am un feeling, pot să spun sincer, am avut de trei ori feeling-ul ăsta în viața mea și o dată a fost cu David”, spune Pop.

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Detalii neștiute despre „Pedri de România”, noua vedetă a Craiovei. „Va fi următorul număr 8 al naționalei”

Același Rareș Pop oferă apoi o serie de informații . Acestea demonstrează faptul că tânărul Craiovei este un fotbalist serios, care muncește pentru a ajunge pe culmile performanței sportive. „El are un psihic foarte puternic și este foarte profesionist. Este serios, adică nu depășește ora zece jumătate și doarme. Mănâncă ce trebuie, calculat tot timpul, lucrează suplimentar. Își dorește mai mult de la el la fiecare meci.

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Și mai vine și partea educațională. Provine dintr-o familie foarte bună, cu niște părinți care i-au acordat o educație foarte bună și l-au ghidat permanent în toți pașii prin care treci în viață. Pe parte de școlarizare, la fel este implicat. În prezent este student la facultate”, adaugă impresarul.

Întrebat dacă îl vede pe Matei un fotbalist mare în viitor, Rareș Pop a răspuns ferm: „Sincer, da, chiar cred asta. Adică e jucătorul care, de fiecare dată când mă uit la el la meci, cred că va face ceva sau va ieși în evidență. Nu am frica asta că face un meci slab. Poate va face un meci în nota echipei, dar nu am niciodată frica aceea că va juca prost”.

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David Matei a debutat la națională în mandatul lui Gică Hagi. Cel mai probabil, „Regele” îl va convoca și pentru duelurile care urmează pentru „tricolori” în Liga Națiunilor. În privința viitorului lui Matei la prima reprezentativă, impresarul acestuia pariază pe faptul că tânărul poate deveni noul număr 8 al României.

„Eu am spus în urmă cu ceva timp, acum trei ani de zile, că îl văd pe David Matei următorul număr 8 al naționalei”, spune Pop. Din studioul FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a adăugat că Hagi îl vede un „Pedri de România”. De altfel, starul Barcelonei este idolul lui Matei.