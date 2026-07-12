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David Matei, omul meciului U Craiova – U Cluj din Supercupa României. Ce zice despre un transfer: „Să fiu bun în Europa de Vest!”

David Matei a fost declarat cel mai bun jucător al meciului U Craiova - U Cluj din Supercupa României! Ce a spus despre calificarea în Champions League
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
12.07.2026 | 23:43
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CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
David Matei, omul meciului U Craiova - U Cluj din Supercupa României. Foto: Fanatik
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David Matei (19 ani) a fost declarat cel mai bun jucător al meciului U Craiova – U Cluj din Supercupa României, câștigat de olteni duminică seară pe teren propriu după executarea loviturilor de departare. După decernarea trofeului, chiar pe gazon, tânărul fotbalist a transmis că își dorește să aibă în continuare parte de astfel de momente în tricoul echipei din Bănie.

David Matei, jucătorul meciului U Craiova – U Cluj din Supercupa României

De asemenea, Matei a mai spus și că acum el și colegii lui se gândesc doar la returul cu Vitebsk din Champions League. „Ne dorim cât mai multe trofee. Acum ne gândim la următorul meci, la Champions League, ne dorim foarte mult să ne calificăm mai departe. Da, clar, e o onoare, am muncit pentru a fi jucătorul meciului. Sunt bucuros, dar mai am mult de muncă”, a spus David Matei pentru FANATIK după Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj. 

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David Matei, declarații după Supercupa României

David Matei are planuri uriașe de viitor

Ulterior, la flash-interviu, tânărul mijlocaș ofensiv a anunțat că are planuri mari de viitor, atât la naționala României, cât și în fotbalul important din Europa: „Sunt foarte mândru că am reușit să câștig aceste trei trofee, dar nu vreau să mă opresc aici. Anul acesta țintim același lucru. Ne gândim doar la următorul meci, mâine ne gândim deja la meciul cu Vitebsk, încă nu suntem calificați pe foaie. Sperăm să ajungem cât mai departe.

Da, așa o bucurie reținută să zic, în trei zile avem alt meci. Da, clar, s-au făcut transferuri foarte bune, jucători cu calitate, cred că avem un lot mult mai valoros. Mai aștept până la următoarea acțiune, mai vedem până atunci. Sunt un jucător bun pentru România momentan, vreau să fiu un jucător bun pentru Europa de Vest, foarte bun chiar”. 

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Ce a declarat Alexandru Cicâldău după U Craiova – U Cluj

Alexandru Cicâldău crede că el și coechipierii lui au intrat în istoria Universității Craiova prin această performanță. Pe de altă parte însă, mijlocașul a apreciat că este nevoie să se facă abstracție de ce s-a întâmplat până acum la echipă, pentru ca ea să poată deveni mai bună și să obțină astfel lucruri chiar și mai importante în acest sezon:

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„O seară foarte importantă pentru noi, am reușit să câștigăm toate cele trei trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru în seara asta și ne bucurăm. Îmi place când sunt în preajma careului, îmi place să atac careul din linia a doua, sunt un jucător ofensiv, data viitoare sper că voi marca.

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Nu am vorbit cu nimeni, nu știu cine pleacă, dacă vor pleca sper să meargă la mai bine, cu siguranță clubul îi va înlocui cu jucători buni. Ne bucurăm că am intrat în istorie. Am bătut și ieri, și la finala cupei am exersat la antrenamentul oficial. Asta am făcut mereu când am jucat meciuri eliminatorii. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta că suntem o echipă care se bate la fiecare trofeu pus în joc”. 

Steven Nsimba este optimist că U Craiova poate ajunge în faza principală din Champions League

Nu în ultimul rând, Steven Nsimba s-a arătat foarte optimist vizavi de șansele Craiovei de a ajunge în faza principală din Champions League în acest sezon: „Am luat toate trofeele posibile în România, acum cred că cel mai important e Champions League. Cred că putem. Suntem mai puternici din punct de vedere al mentalității, vrem mai mult. Cupa Mondială? Franța, bineînțeles. (n.r. Dacă este și el ‘dictator’ la Craiova precum Mbappe) Nu, nu (n.r. zâmbește)”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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