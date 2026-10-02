David Matei, OUT din lotul României! Gică Hagi, contrat în direct pentru neconvocarea giuvaierului Universității Craiova

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David Matei nu face parte din lotul României pentru partida cu Polonia, iar decizia lui Gică Hagi a fost analizată în direct la FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită a pus sub semnul întrebării alegerea selecționerului, în condițiile în care fotbalistul Universității Craiova nu urma să fie folosit la prima reprezentativă și ar fi putut evolua pentru naționala U21, care avea nevoie de cei mai buni jucători disponibili în meciul cu Finlanda.

Vivi Răchită pune sub semnul întrebării decizia lui Hagi: „Nu înțeleg!“

Faptul că a ridicat semne de întrebare în platoul FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită consideră că, dacă selecționerul știa dinainte că fotbalistul Universității Craiova nu va fi utilizat la prima reprezentativă, soluția logică ar fi fost ca acesta să meargă la naționala U21, unde ar fi putut avea un rol important în meciul cu Finlanda.

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Fostul internațional a remarcat că o situație similară există și în cazul lui Strata, jucător care a prins câteva minute în partida cu Bosnia, dar care nu a mai fost inclus în lotul pentru duelul cu Polonia.

„Am văzut lotul României pentru meciul din această seară, cu Polonia. David Matei, de la Craiova, nu face parte din lot. Păi dacă nu face parte din lot și știai tu, Gică, că nu-l vei lua în Polonia, atunci de ce nu l-ai lăsat la tineret, la U21, să fie titular, să joace 90 de minute la meciul România – Finlanda? La fel și cu Strata, pe care nu l-ai folosit deloc. Lasă-i să joace. A jucat câteva minute cu Bosnia, apoi nu-l mai iei în lot acum. Lasă-l să joace la tineret! Mai aveam 1% șanse să batem Finlanda și să ajungem la European. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg“, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Vivi Răchită critică strategia lui Gică Hagi: „Trebuie să ai un nucleu de jucători”

Analiza lui Vivi Răchită nu s-a oprit la situația lui David Matei. Fostul internațional a readus în discuție și strategia folosită de Gică Hagi în primele partide oficiale ale mandatului său, când selecționerul a apelat la două formule diferite de echipă. Răchită consideră că , cu un nucleu de jucători care să evolueze constant împreună. În opinia sa, schimbările pot apărea pe anumite poziții, însă coloana vertebrală a echipei ar trebui păstrată.

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„Stăteam și mă gândeam la strategia lui Gică, cu două echipe diferite în primele meciuri. A recunoscut că a greșit. Era normal să spui asta, pentru că mă uit și la alte echipe și nimeni nu schimbă 9 jucători de la un meci la altul. Trebuie să ai un nucleu de jucători. Pe părțile laterale mai poți schimba, dar acea coloană vertebrală a echipei trebuie să o ai tot timpul și mă uit la echipele mari care o au constant. E ca un copac, trunchiul trebuie să fie foarte puternic, în timp ce ramurile se pot mișca și schimba“, a mai continuat Răchită.

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Vivi Răchită a făcut și o diferență între partidele amicale disputate în vară și confruntările oficiale, în care rezultatele au o miză directă pentru parcursul echipei naționale. Fostul fundaș consideră că meciurile în care România luptă pentru puncte și clasamentul FIFA sunt cele în care trebuie construită cea mai stabilă formulă de echipă.

„În iunie ai jucat amicale, Țara Galilor etc, n-au fost meciuri oficiale. Uite că atunci când se joacă pe puncte, pentru locul în clasamentul FIFA și pentru grilele de calificare la turneele finale, e greu. Ălea sunt cele mai importante“, a adăugat analistul FANATIK.

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Un alt subiect abordat de Vivi Răchită a fost situația lui Ianis Hagi. Fostul internațional consideră că fiul selecționerului a fost expus într-un moment complicat, după ce a primit banderola de căpitan la meciul cu Suedia, într-o confruntare pe care România a pierdut-o: „Pe Ianis l-a expus, l-a pus căpitan de echipă în Suedia, într-un meci greu. Suedia e echipă bună și-l pui căpitan, îl expui, în loc să-l păstrezi, îl bagi doar 20 de minute și joci apoi cu el cu Bosnia. Era meci acasă, fără spectatori. Eu aș spera ca în această seară, fie că joacă, fie că nu, apropos de ce zicea Gică de Lewandowski, Ianis să marcheze. Vorba aia, ai, n-ai mingea, tragi la poartă“, a declarat Vivi Răchită.