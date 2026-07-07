David Matei și Luca Băsceanu s-au uitat pe gazonul din Mezokovesd la thriller-ul Argentina – Egipt. Foto exclusiv

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Universitatea Craiova a ajuns marți după-amiază la Mezőkövesd, acolo unde va disputa prima manșă a duelului cu ML Vitebsk din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. După conferința oficială de presă susținută de Filipe Coelho și Nicușor Bancu, fotbaliștii olteni au ieșit pe teren pentru tradiționala inspecție a gazonului, iar FANATIK a surprins un moment inedit petrecut chiar pe arena care va găzdui confruntarea.

David Matei și Luca Băsceanu au urmărit pe telefon Argentina – Egipt chiar pe gazonul stadionului

După ce au inspectat gazonul și au luat primul contact cu arena pe care se va disputa confruntarea cu ML Vitebsk, David Matei și Luca Băsceanu s-au oprit pentru câteva momente chiar pe teren. Cei doi au urmărit, pe telefonul lui Luca Băsceanu, finalul primei reprize dintre Argentina și Egipt, din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

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Reporterii FANATIK i-au surprins pe cei doi fotbaliști ai Universității Craiova complet absorbiți de ceea ce se întâmpla pe ecran. Cu privirile lipite de telefon și reacționând la fiecare fază importantă, Matei și Băsceanu au trăit intens desfășurarea partidei, de parcă s-ar fi aflat în tribunele stadionului.

În acel moment, Egipt conducea cu 2-0 și părea foarte aproape de una dintre marile surprize ale turneului final. Finalul a fost, însă, unul spectaculos. Argentina a revenit incredibil și s-a impus cu 3-2, obținând calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

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3-2 s-a încheiat meciul dintre Argentina și Egipt, din optimile Cupei Mondiale

Inspecția gazonului a reprezentat ultimul pas din programul oficial al delegației oltene înaintea duelului cu campioana Belarusului. Spre deosebire de adversari, care se află la Mezőkövesd încă din 2 iulie și au efectuat mai multe antrenamente în baza locală, Universitatea Craiova și-a desfășurat ședința oficială de pregătire marți dimineață, în Bănie.

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Ajunși în Ungaria, elevii lui Filipe Coelho au efectuat doar obișnuita vizită pe stadion, pentru a se acomoda cu suprafața de joc și cu împrejurimile arenei care va găzdui primul meci oficial al sezonului.

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Avertismentul lui Filipe Coelho înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Antrenorul Universității Craiova a subliniat că focusul său este exclusiv pe prezent și pe ceea ce echipa poate realiza în noul sezon.

„Este primul meci al sezonului împotriva unui oponent bun, care are un ritm bun de joc, pentru că ei deja au disputat 17 meciuri în campionat. Au jucători buni în componență și știm că este un meci dificil, însă știm și că putem să obținem un rezultat bun. Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulțumit de cum s-au comportat jucătorii și acum urmează partea cea mai importantă, pentru că știm cum am lucrat.

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Trebuie să găsim soluții. Știm că ne-am pregătit, sunt realist și știu că adversarii au ritm de joc, dar asta nu e suficient pentru a obține victoria. Vrem să punem în practică tot ce am realizat în această perioadă. Sunt mulțumit de grupul pe care îl am. Nu vorbesc despre jucători în parte. Am uitat deja ce s-a întâmplat sezonul trecut, focusul este pe ceea ce trebuie să construim“, a spus tehnicianul oltenilor.

Coelho mizează pe forța grupului, nu pe individualități

, însă insistă că succesul echipei va depinde de omogenitatea lotului. Portughezul susține și că proiectul început în sezonul trecut intră acum într-o nouă etapă, una în care accentul cade pe relațiile de joc și pe detaliile tactice.

„Ne vor ajuta și jucătorii pe care i-am transferat până acum și ce contează cu adevărat este ca mâine seară să arătăm pe teren tot ceea ce am pregătit și să fim la cel mai înalt nivel. Suntem un grup, o familie. Echipa noastră nu depinde de un jucător sau doi, ci de tot grupul, indiferent de vârstă, de naționalitate. Unii jucători nu sunt încă pregătiți, ținem cont de partea fizică. Unii dintre ei au venit puțin mai târziu. Este foarte important ca jucătorii care vor intra din primul minut să dea totul pentru victorie.

Am început să construim ceva din luna noiembrie. Acum putem lucra mai mult pe ceea ce înseamnă detaliile, pe partea tehnico-tactică, lucruri pe care nu prea le-am putut face în sezonul precedent. Este clar că jucătorii transferați ne vor ajuta, dar partea colectivă este importantă, nu mă interesează partea individuală. Sunt foarte mulțumit de jucătorii vechi, dar și de cei noi“, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă.