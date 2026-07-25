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David Matei, transfer de top de la Universitatea Craiova?! „Mai multe milioane ca Baiaram”

Mihai Rotaru poate da o lovitură uriașă la Universitatea Craiova! Ofertă de multe milioane de euro pentru tânărul David Matei! Anunțul a fost făcut chiar de impresar
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.07.2026 | 12:30
David Matei transfer de top de la Universitatea Craiova Mai multe milioane ca Baiaram
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David Matei în acțiune la un meci al Universității Craiova. Foto: Sport Pictures
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David Matei (20 de ani) poate constitui marea lovitură dată de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. Impresarul Mihăiță Pleșan (43 de ani) a dezvăluit că recent a purtat o discuție pentru un potențial transfer al jucătorului, iar suma vehiculată era foarte mare pentru nivelul financiar din fotbalul românesc. Mutarea nu s-a concretizat, dar este clar că în contextul dat există motive de optimism pentru viitor în acest sens.

Universitatea Craiova ar putea primi pe David Matei mai mulți bani decât în schimbul lui Ștefan Baiaram

Fostul internațional român nu a oferit prea multe detalii, dar a menționat totuși că a fost vorba despre o sumă mult mai importantă decât cea vehiculată în cazul lui Ștefan Baiaram (23 de ani), dorit în această perioadă de Anderlecht, respectiv aproximativ 5 milioane de euro. „Tu crezi că jucătorii foarte, foarte valoroși vin în România? Îl am și eu pe Mora, care cred că este un jucător bun, dar e o excepție. Noi nu ne permitem să dăm mulți bani pe jucători. Eu mă uit în SuperLigă și elimin cele 4-5 echipe care sunt ok financiar. Celelalte echipe iau jucători străini și nu promovează un român.

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Spre exemplu, m-au întrebat companii uriașe, care au jucători de miliarde, de David Matei de la Craiova, iar el nu joacă acum. El a jucat anul trecut și a jucat foarte bine. Eu, când m-am dus în Rusia, dacă nu eram de două ori mai bun decât rusul, nu jucam. Noi luăm străini de 30 de ani. În loc să promovăm un tânăr, poate ne mai calificăm și noi la un Mondial.

Eu am avut o discuție pentru Matei de milioane bune, mult mai mult decât se discută pentru Baiaram. Jucătorii cei mai vânduți sunt jucătorii tineri. Bagă 3-4 și fă-ți un nucleu de jucători tineri și scapi și de insolvență, și de datorii”, a spus Mihăiță Pleșan, potrivit digisport.ro. 

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Fostul fotbalist Mihăiță Pleșan, în prezent impresar. Foto: Sport Pictures

Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht

După cum FANATIK a informat în exclusivitate recent, mutarea a fost pusă pentru moment „în așteptare” de către belgieni. Ulterior, informația a fost confirmată de presa din Belgia. Pe de altă parte însă, există posibilitatea ca interesul clubului din Bruxelles pentru internaționalul român să se reactiveze spre finalul acestei ferestre de mercato.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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