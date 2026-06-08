Marius Șumudică l-a văzut pe David Matei la națională și a pornit atacurile: „Unii îl certau pe Vochin. Acum să se ridice să le dea peste nas”

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În cele două meciuri amicale, cu Georgia (1-1) și cu Țara Galilor (2-1), Gică Hagi a propus mai multe nume noi în prima reprezentativă. Fără îndoială, David Matei, puștiul de 19 ani de la Universitatea Craiova, a fost printre revelații. Marius Șumudică l-a remarcat pe fotbalist și a trimis săgeți către cei care contestau regula U21 din SuperLiga.

Cum l-a impresionat David Matei pe Marius Șumudică: „Nu-și arată vârsta”

România a învins, sâmbătă seara, Țara Galilor, scor 2-1. A fost al doilea amical cu Gică Hagi pe banca tehnică. Cu o echipă schimbată radical față de duelul de la Tbilisi (1-1 cu Georgia), în Ghencea a venit primul succes pentru noul selecționer în acest mandat. După ce a prins 19 minute în Georgia, David Matei, mijlocașul campioanei U Craiova, a intrat din nou 20 de minute.

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Puștiul din Bănie nu a făcut un simplu act de prezență. Ba dimpotrivă, el a centrat la . Prestația lui Matei a atras atenția tuturor. Deși extrem de tânăr, acesta nu a avut deloc emoții și a evoluat așa cum a făcut-o tot sezonul în campionatul intern, adică foarte curajos și eficient.

La FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică nu l-a omis pe Matei și a avut numai cuvinte de laudă. A spus, în primul rând, că acesta nu își arată vârsta, dată fiind maturitatea sa în joc. „Nu l-am scos în evidență pe acest copil, pe (David) Matei, scuzați-mă. Un jucător care nu-și arată vârsta, un jucător de picior stâng, un jucător care face diferența, apare la finalizare, simte spațiul foarte bine, un jucător care este un real câștig. Nici nu se vede că este Under21”.

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Contestatarii regulii U21 au fost puși la punct în direct de Șumudică: „Unii îl certau pe Vochin”

În opinia lui „Șumi”, David Matei este un „produs” al regulii Under 21 impusă de oficialii de la Federația Română de Fotbal (FRF). În acest sens, Andrei Vochin, un susținător al măsurii, este apărat și felicitat de Șumudică. „Cei care vorbeau de Under, că de ce face Federația cu underii, că nu știu ce, că-l certau pe Vochin, săracul nu mai știa pe unde să scoată cămașa.

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Păi acum să se ridice Vochin să le dea peste nas la toți să le zică: ‘Uite, bă, regula cu Under-ul. Uite că a ajuns Matei să nu fie nici Under. Să nu fie considerat Under’. A ajuns Borza să nu fie considerat Under. Mai știu eu oameni care ‘Dom’le, de ce? Că nu știu ce? Că de ce facem regula asta? Că nu știu ce?’ Și acum s-au dus pe alte posturi și sprijină regula până la Dumnezeu”, mai punctează Șumudică.

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Ce calități are David Matei în opinia lui Șumudică

Șumudică îl vede pe . L-au ajutat foarte mult să prindă încredere și realizările pe care le-a avut alături de campioana Universitatea Craiova. „Este un jucător care îți poate face diferența, un jucător care execută foarte bine faze fixe, are o biomecanică de lovire a mingii extraordinară. Uitați-vă când ajunge și lovește bara.

Este un jucător cu o personalitate deosebită și prea mare personalitate la vârsta lui. Asta înseamnă să fii într-un colectiv și să te impui, fiindcă el se impune și la Universitatea Craiova. Este un jucător care în anumite momente se impune într-un vestiar destul de greu, eu vorbesc de ceea ce face în teren, ceea ce a făcut și la echipa națională. Jos pălăria pentru acest copil și bravo lui. Da, și bravo Andrei Vochin”, mai spune Șumudică.