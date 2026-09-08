Sport

David Miculescu ar putea prinde transferul pe final de mercato! Clubul care îl dorește pe fotbalistul lui FCSB

David Miculescu a atras atenția echipelor din Europa, iar acum poate prinde un transfer pe finalul perioadei de transferuri. Fotbalistul lui FCSB ar putea juca în UEFA Europa League
Ciprian Păvăleanu
08.09.2026 | 22:08
David Miculescu ar putea prinde transferul pe final de mercato Clubul care il doreste pe fotbalistul lui FCSB
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David Miculescu a ridicat interesul campioanei din Cipru, Omonia Nicosia. Foto: Colaj FANATIK
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David Miculescu (25 de ani) ar putea prinde un transfer pe finalul perioadei de transferuri. Omonia Nicosia, echipă care l-a transferat și pe Florin Tănase în această vară, este interesată de atacantul lui FCSB și l-ar putea aduce la echipă în ultima zi de mercato.

Omonia Nicosia, interesată de David Miculescu, atacantul lui FCSB

După problemele fizice din finalul sezonului trecut, David Miculescu a revenit pe teren și pare să fie în mare formă. În ultimele trei meciuri oficiale pentru FCSB, atacantul de 25 de ani a înscris 3 goluri și a oferit un assit, chiar dacă echipa sa a pierdut două dintre aceste întâlniri.

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După ce „l-au suflat” pe Florin Tănase de la FCSB, Omonia Nicosia este gata să se mai întărească cu un jucător de la formația roș-albastră, iar acesta este David Miculescu, conform presei din Cipru. Momentan, aceștia nu au trimis o ofertă oficială, însă mai au timp până miercuri, 9 septembrie, la ora 23:59, când perioada de transferuri din Cipru se va închide.

David Miculescu ar putea juca meciuri tari în Europa League, alături de Florin Tănase

Dacă interesul s-ar concretiza într-o ofertă oficial în ultima zi de mercato din Cipru, iar FCSB va accepta să-l cedeze pe fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 1,7 milioane de euro, atunci David Miculescu ar redeveni coleg cu Florin Tănase, fostul căpitan al „roș-albaștrilor”, care a ajuns la Omonia Nicosia în urmă cu puțin timp.

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De asemenea, David Miculescu ar putea avea parte din nou de fotbal european, după ce FCSB nu s-a calificat în acest an într-o fază principală, așa cum a făcut-o în ultimele două sezoane. Omonia Nicosia este campioana en-titre și chiar dacă nu a reușit să ajungă în Champions League, a prins un loc în a doua competiție UEFA. În Europa League, ciprioții vor avea adversari de calibru. Omonia va primi pe teren propriu pe Celta Vigo, Benfica, Celtic și Beșiktaș, iar în deplasare va întâlni Celje, NEC Nijmegen, Juventus și Rennes.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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