David Miculescu are probleme! „Să sperăm că totul va fi bine, suntem alături de el”

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După revenirea lui Boutoutaou și cea a lui Denis Drăguș, care va juca, cel mai probabil, în meciul cu U Cluj, Mihai Stoica a explicat că nu mai sunt jucători în infirmeria lui FCSB, cu excepția lui Ngezana, care va reveni în 2027 și nu se află pe lista de SuperLiga României. Totuși, conducătorul roș-albaștrilor a dezvăluit că David Miculescu are altfel de probleme.

David Miculescu, probleme în viața personală. Ce se întâmplă cu fotbalistul celor de la FCSB

Doar Siyabonga Ngezana mai este accidentat din lotul lui FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că Denis Drăguș contra Universității Cluj, iar Mihai Stoica a explicat în cadrul emisiunii „MM la FANATIK” că Mihai Popescu va reveni și el pentru meciul din Cupa României, contra Gloriei Bistrița.

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Chiar dacă nu mai este vorba despre jucători ce se confruntă cu probleme medicale, MM a explicat că David Miculescu se confruntă cu o problemă în viața personală: „Îl mai aveam pe Ngezana, dar care nu este pe listă la SuperLiga, ci doar în Cupa României, dar tot nu cred că va juca. Mihai Popescu a fost pe bancă. Nu știu dacă va începe, dar sunt convins că va juca joi, în Cupa României. Miculescu are niște probleme extra, le discutăm. Are niște probleme în viața personală. Suntem alături de el și sperăm că totul va fi bine. Va fi bine și el”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.

Boutoutaou a revenit în mare formă după accidentare

Aymen Boutoutaou a fost unul dintre fotbaliștii care s-au confruntat cu probleme medicale după antrenamentele fizice intense făcute de Laurențiu Reghecampf în pauza destinată echipelor naționale. Algerianul a suferit o leziune musculară și a lipsit la meciul cu Oțelul Galați. În partida cu FC Voluntari a intrat pe parcurs, iar în derby-ul cu Rapid l-a înlocuit pe David Miculescu la pauză.

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iar FCSB a înscris de 4 ori într-o singură repriză în poarta rivalilor de la Rapid. însă și golul al treilea, înscris de Joao Paulo, a venit după o incursiune foarte bună a sa în careul advers.