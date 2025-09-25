David Miculescu, arma lui Gigi Becali în cupele europene! A scris istorie după golul din Go Ahead Eagles – FCSB

FCSB debutează în deplasare în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Primul test al elevilor lui Elias Charalambous este împotriva lui Go Ahead Eagles, iar roș-albaștrii au început perfect, David Miculescu deschizând scorul în minutul 13 al întâlnirii.

David Miculescu, arma lui Gigi Becali în cupele europene

Partida cu Go Ahead Eagles a început perfect pentru FCSB. Deși formația din Olanda a avut de partea ei posesia, elevii lui Elias Charalambous l-au încercat pe portarul advers de mai multe ori, prin Alibec, Olaru și Miculescu de două ori.

Ei bine, și astfel că a declanșat bucuria privitorilor români. Golul a venit după o recuperare a lui Alhassan de la mijlocul terenului, acesta pasându-i lui l-a servit excelent pe Miculescu cu o centrare.

Deși foarte multă lume a vorbit urât despre David Miculescu, Gigi Becali îi oferă încredere în continuare. , tânărul fotbalist fiind foarte bun în duelurile cu adversarii.

„Miculescu trebuie să-l bagi când joci cu echipe străine ca să câștige dueluri. Dar nu are realizări tehnice când joci cu echipe mici. Și atunci să joace Bîrligea în bandă, iar atacant joc ori cu Alibec, ori cu Thiam”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

David Miculescu, intrat în istorie după golul cu Go Ahead Eagles

Cifrele foarte bune ale lui David Miculescu nu puteau fi trecute și de analistul Liviu Manolache. Expertul în statistici a prezentat o bornă importantă pe care a atins-o atacantul FCSB-ului după reușita cu Go Ahead Eagles.

Concret, David Miculescu a ajuns la borna de 9 goluri în UEFA Europa League, egalând astfel performanțele lui Cristian Ciocoiu, Florinel Coman, Harlem Ghohere, Adrian Ilie și Bogdan Stancu în competiție.