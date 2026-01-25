David Miculescu, comparație între FCSB și Real Madrid după eșecul cu CFR Cluj: „Dau un exemplu absurd”

ADVERTISEMENT

, 1-4, din runda cu , iar fotbaliștii campioanei României au fost dezolați la finalul confruntării.

David Miculescu, dărâmat după eșecul cu CFR Cluj

David Miculescu, singurul marcator al bucureștenilor, spune că și ghinionul joacă un rol în rezultatele slabe ale echipei din acest sezon. Jucătorul FCSB-ului, în dorința de a demonstra că există rezultate proaste la orice echipă, a adus-o în discuție și pe Real Madrid, care recent a pierdut în Cupa Spaniei împotriva unei echipe de ligă secundă.

”Suntem foarte supărați. Asta am vorbit înainte de meci, să facem cumva să câștigăm. Apoi mai aveam două meciuri acasă, să legăm niște victorii. Am început bine meciul, în primele 20 de minute am avut ocazii. În minutul 37 ne-au egalat. Mă gândeam că la pauză să intrăm cu un rezultat de egalitate, dar după 5 minute de la repriza a doua a picat un alt gol.

Nu știu, reușim să înscriem, reușim să jucăm bine, apoi luăm niște goluri simple, pe o minge în spate. Nu știu. Nu vreau să dau vina pe ghinion, dar avem și puțin. Anul trecut și eu am ratat niște ocazii, dar mingea sărea în portar și apoi în fața porții. Toate sunt contra noi acum, prinde portarul.

Da, am condus cu 1-0, dar cred că orice jucător din vestiarul nostru își dorește să câștige. Toți vrem să câștigăm, să mulțumim suporterii, să fim acolo sus. Chiar nu știu ce se întâmplă cu noi. Suntem aceiași jucători, vorbim să legăm două-trei victorii, vine meciul, începem bine, marcăm și apoi vedeți ce se întâmplă.

Suntem foarte supărați, ne jucăm șansele care ne-au rămas până la urmă. Sunt șanse, le jucăm și la final de retur vom vedea unde o să fim. Da, cred că e o umilință. Dau și un exemplu absurd acum, Real Madrid a fost eliminată în Cupa de o echipă de liga a treia, cred. Punem accent pe campionat, ne jucăm șansele. Nu, nu am mai pățit așa”, a spus David Miculescu.

Andre Duarte, dezamăgit după debutul la FCSB

Debutant la FCSB în duelul cu CFR Cluj, Andre Duarte a gafat la golul al 4-lea pe care oaspeții l-au marcat, iar lusitanul spune că se aștepta la altceva în primul său meci la formația bucureșteană.

„A fost un meci dificil, nu e vorba despre mine. Am început foarte bine partida, am marcat, după care am avut 2-3 ocazii să mai înscriem și nu am reușit. Am primit două goluri ușoare înainte de pauză, am încercat să intrăm bine în repriza a doua. Trebuie să văd reluările, au ajuns prea ușor în poziții de a marca.

E normal ca fanii să fie supărați. Toată lumea e supărată. Trebuie să muncim, să ne concentrăm pe ceea ce putem face mai bine. Asta trebuie să facem. Nu contează ce fac alții, contează ce facem noi. Nu a fost startul la care mă așteptam. Trebuie să o luăm meci cu meci. Cel mai important e acum următorul meci”, a spus Andre Duarte.