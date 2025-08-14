Sport

David Miculescu, cu gândul la Aberdeen după golul din Drita – FCSB 1-3: „Sper că, de astăzi, o luăm pe drumul cel bun”

David Miculescu, prima reacție după Drita - FCSB 1-3. Atacantul campioanei României, detalii despre duelul cu Aberdeen din playoff.
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 23:15
David Miculescu cu gandul la Aberdeen dupa golul din Drita FCSB 13 Sper ca de astazi o luam pe drumul cel bun
ULTIMA ORĂ
David Miculescu, cu gândul la Aberdeen după golul înscris în Drita - FCSB. „Eu sper că, de astăzi, o luăm pe drumul cel bun”. Foto: SportPictures

FCSB a obținut biletele către play-off-ul Europa League, după victoria în dubla manșă în fața kosovarilor de la Drita. David Miculescu, unul dintre marcatorii de la Priștina, a vorbit la finalul partidei despre situația de la echipă. Acesta crede că, încet-încet, jocul va arăta din ce în ce mai bine.

FCSB e în playoff-ul Europa League. Campioana României s-a impus în Kosovo

Roș-albaștrii nu au avut parte de o dublă deloc ușoară în fața celor de la Drita, însă campioana României a demonstrat că este echipa mai valoroasă și s-a impus cu 6-3 la general. FCSB va juca cu scoțienii de la Aberdeen în play-off, iar fanii visează la calificarea în faza principală.

Ce spune David Miculescu despre duelul cu Aberdeen

David Miculescu a înscris un gol frumos în meciul din Kosovo. Atacantul campioanei României a oferit o scurtă reacție după partidă. El este de părere că lucrurile o iau pe drumul cel bun și este convins că echipa are șanse bune în fața celor de la Aberdeen.

„Ne așteptam să fie un meci greu. Am jucat și pe un teren foarte greu. Asta am vorbit și înainte de meci: dacă începem bine, va fi ok. Până la urmă, a fost și acea eliminare, a luat roșu, și am înscris și golul 3, iar astfel ne-am făcut meciul mai ușor.

Trebuia să începem bine și să dăm gol repede, pentru că le-a scăzut moralul. E un gol important, care îmi dă moral. Ne gândim și la meciul din campionat, sperăm să câștigăm.

Nu am reușit să ne calificăm în Champions League, dar măcar aici, în Europa League, sperăm ca și în play-off să câștigăm ambele meciuri. Eu sper că, de astăzi, o luăm pe drumul cel bun.

Am văzut meciul cu Celtic (N.r. al celor de la Aberdeen), o echipă bună. Dacă noi ne facem treaba și facem ce facem și la antrenamente, va fi bine.

Mă bucur și pentru Dennis (N.r. Dennis Politic), că a reușit să înscrie. Avem nevoie și de Darius (N.r. Darius Olaru). De asta suntem o echipă. Fizic avem timp să ne revenim, iar moral cred că deja suntem mai bine”, a declarat David Miculescu, conform PRO Arena.

