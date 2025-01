David Miculescu, cu gândul la Manchester United după UTA – FCSB 0-1: „Vrem să obținem un rezultat mare pentru România”

. Astfel, jucătorii antrenați de Elias Charalambous pot trece pe prima poziție etapa viitoare, când o întâlnesc pe CFR Cluj.

David Miculescu, după UTA – FCSB 0-1: „Sper să câștigăm fiecare meci în parte”

După fluierul final al jocului de pe Stadionul Francisc Neuman, David Miculescu s-a arătat fericit pentru ultimele rezultate bifate de FCSB, atât împotriva lui Qarabag, cât și cu UTA.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci frumos și sunt bucuros că am reușit să câștigăm. Am obținut cele 3 puncte după o săptămână grea. Am fost toată săptămâna ca într-un mini cantonament.

Mâine ne vom întoarce acasă și sunt bucuros că, per total, plecăm cu 6 puncte: 3 în Europa și 3 în campionat. În campionat, echipele contracandidate au și ele meciuri grele, iar pe noi ne așteaptă la fel. Sper să câștigăm fiecare meci în parte.

ADVERTISEMENT

Am suferit, dar, așa cum am mai spus, chiar dacă facem deplasări atât cu avionul, cât și cu autocarul, este foarte greu să stăm plecați de acasă o săptămână. Totuși, pentru că întreaga echipă a făcut sacrificii, suntem bucuroși că am câștigat”, a declarat David Miculescu, după UTA – FCSB 0-1.

David Miculescu, pregătit pentru FCSB – Manchester United

David Miculescu a vorbit și despre .

ADVERTISEMENT

„Cred că pentru orice jucător din această echipă este foarte important. Sperăm să obținem un rezultat pozitiv, atât pentru noi, cât și pentru țară”, a mai declarat David Miculescu, după UTA – FCSB 0-1.

FCSB – Manchester United, următorul meci pentru „roș-albaștrii”

Pentru FCSB, urmează partida cu Manchester United, din ultima rundă a fazei grupei principale din UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

În campionat, FCSB urmează să primească vizita lui CFR Cluj, în etapa cu numărul 23. Următoare rundă din SuperLiga le oferă „roș-albaștrilor” șansa să urce pe prima poziție în clasament.