David Miculescu, declarație suprinzătoare după Rangers – FCSB 4-0: „Arbitrul și-a cerut scuze la pauză”

, scor 4-0, în runda a treia din grupa principală a UEFA Europa League. După primele trei jocuri, elevii lui Charalambous au 6 puncte acumulate.

FCSB a avut un gol anulat în minutul 2

În minutul 2 al partidei de pe Ibrox Stadium, , pentru un fault în atac. Decizia s-a dovedit a fi una greșită a arbitrului Marco di Bello, având în vedere că atacul lui David Miculescu asupra portarului advers a fost unul regulamentar.

Deşi este un meci în care este folosit sistemul VAR, arbitrajul video nu a intervenit pentru că arbitrul italian a fluierat înainte ca mingea să fie trimisă în poartă.

David Miculescu, declarație suprinzătoare după Rangers – FCSB 4-0

După meci, David Miculescu a făcut o declarație suprinzătoare. Jucătorul lui FCSB a povestit cum „centralul” Marco di Bello i-a prezentat scuzele la pauză pentru decizia din startul partidei.

„Dacă acel gol al meu din prima repriză era valabil, eu zic că altfel era rezultatul pe final. Eu am dat în minge, am dat gol. Arbitrul mi-a zis la pauză că își cere scuze, că a fluierat înainte.

Dacă nu ar fi fluierat, s-ar fi putut analiza la VAR. A zis că a fost greșeala lui. Nu neapărat am căzut în acel moment, scorul încă era 0-0. Apoi au venit niște greșeli și ne-au dat 1-0, 2-0. Noi am încercat să revenim, dar nu am putut.

Nu cred că este o diferență mare de nivel. Dacă aveam noi 1-0, cred că rezultatul era total diferit. Nu a fost o partidă sacrificată, pentru mine toți jucătorii din lot sunt de aceeași valoare. Oricine intră, dă totul pe teren. Noi am vrut să jucăm mai bine, dar nu am putut”, a declarat David Miculescu.

David Miculescu, după Rangers – FCSB 4-0: „Lupta continuă”

David Miculescu speră ca FCSB să își ia revanșa în fața fanilor la meciul cu Rapid, din SuperLiga. Partida este programată duminică, 27 octombrie, de la 21:00.

„Au venit foarte mulți români, din păcate suntem supărați că nu am reușit să îi facem fericiți. Sperăm să ne luăm revanșa în meciul cu Rapid. Lupta continuă, avem 6 puncte, am pierdut un meci.

Nu e capăt de lume. E un rezultat drastic, nu este chiar unul normal, dar nu trebuie să ținem capul jos. Ne întoarcem mâine acasă și avem un meci important în campionat.

Pentru mine, toți jucătorii sunt la fel de importanți, sperăm să ne ajute la următorul meci”, a mai declarat David Miculescu, după Rangers – FCSB 4-0.