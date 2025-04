David Miculescu, dedicație specială după golul marcat în FCSB – U Cluj 1-0: „E pentru ea”

FCSB a urcat pe prima poziție în SuperLiga României, după obținut în fața Universității Cluj. a controlat partida, dar a marcat dintr-o lovitură de la 11 metri.

David Miculescu, două goluri în ultimele două meciuri pentru FCSB

FCSB nu a avut parte de un meci deloc ușor pe Arena Națională, contra celor de la Universitatea Cluj. Campioana României a dominat jocul, dar nu a avut ocazii concludente la poarta lui Gertmonas, ardelenii apărându-se constant pe două linii.

Diferența s-a făcut la câteva minute de la începerea reprizei secunde, când Daniel Bîrligea a fost lovit în careu de Gabriel Simion. Deși nu a dictat în primă instanță penalty, acesta și chemat la margine să revadă faza.

Imediat după ce a văzut imaginile, , iar David Miculescu a transformat impecabil și l-a trimis pe portarul advers în colțul opus. Reușita fotbalistului de la FCSB a decis partida.

„Sunt bucuros pentru că astăzi am reușit să câștigăm, am și înscris, dar pentru mine cel mai important este să câștigăm ca și echipă. Trebuia să venim și noi din spate, să jucăm primul meci, să punem presiune, acum așteptăm meciul de mâine, eu sper să se termine egal.

Suntem în play-off și cele mai importante sunt cele trei puncte. Suntem obosiți, dar încet începem să ne revenim. Putem pentru că nu mai sunt așa multe meciuri și este și o ambiție în plus, pentru că putem să câștigăm din nou campionatul. (n. r. meciul cu Univ Craiova) Va fi un meci greu, o echipă care este în formă în acest început de play-off, dar sperăm să câștigăm”.

David Miculescu: „O fi avut emoții Elias, dar l-am calmat după”

„Și Craiova și CFR se bat cu noi la titlu, dar în play-off punctele sunt strânse, fiecare meci contează. Se simte oboseala, dar la bază la noi sunt cele mai bune condiții de recuperare, în fiecare zi ne recuperăm foarte bine și sperăm să revenim încet la forma noastră.

O fi avut emoții Elias, dar l-am calmat după. I-am dedicat golul iubitei mele. Nu am vorbit cu Tănase, am văzut și eu această știre, pentru el este un lucru extraordinar, a ajuns la o vârstă la care are destul de multă experiență, acum pe final, ar fi foarte bine”, a declarat David Miculescu, la interviul de la zona mixtă.