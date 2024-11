David Miculescu, după golul marcat în Universitatea Craiova – FCSB 1-1: „Asta ne-au zis antrenorii”. Cum vede meciul din Europa League

, 1-1, din etapa a 15-a a SuperLigii. Golul „roș-albaștrilor” a fost marcat de David Miculescu.

David Miculescu a deschis scorul în Universitatea Craiova – FCSB 1-1

în meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Reușita sa din minutul 17 nu a fost de ajuns pentru ca echipa antrenată de Elias Charalambous să ia toate cele trei puncte.

După fluierul final, David Miculescu a analizat partida din Bănie și a vorbit despre cum a reușit să înscrie în poarta apărată de Laurențiu Popescu.

„A venit acel penalty unde ne-au egalat. Pe final, nu știu ce s-a întâmplat, s-au primit două cartonașe roșii. Nu ne-am crezut învingători. Au fost multe meciuri la fel, în care conduceam chiar și 2-0. Știm că un meci durează 90 de minute. Din păcate, azi nu am putut să câștigăm.

L-am văzut pe Tănase cu mingea, iar antrenorii ne-au cerut să plecăm în profunzime. Mi-a dat pasa, am șutat la poartă și am reușit să înscriu”, a declarat David Miculescu.

David Miculescu, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1: „Va fi un meci greu în Europa”

David Miculescu speră ca FCSB să obțină un rezultat pozitiv din partida cu Midtjylland, din Europa League, și să își refacă moralul pentru meciul cu U Cluj, de duminica viitoare.

„Nu suntem chiar așa obosiți, ne refacem foarte bine. Un punct în deplasare este cât de cât bun. Noi azi am condus, am avut și jucător în plus, doream să câștigăm. Va fi un meci greu în Europa, sperăm să câștigăm. La fel și la Cluj”, a mai declarat David Miculescu, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1.

Situția din clasament după Universitatea Craiova – FCSB

După rezultatul de egalitatea din meciul cu FCSB, Universitatea Craiova a rămas pe locul 5 în clasament, cu 22 de puncte acumulate.

De cealalată parte, FCSB ocupă poziția a șasea în SuperLiga, cu 21 de puncte, și așteaptă partida cu Universitatea Cluj, din etapa cu numărul 16. Până atunci, elevii lui Elias Charalambous vor juca împotriva lui Midtjylland, în Europa League, joi, 7 noiembrie.