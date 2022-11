David Miculescu, explicații pentru remiza din meciul Oțelul – FCSB 0-0: ”Au avut stadionul plin, au fost foarte motivați”

”Roș-albaștrii” în sferturile de finală ale Cupei României Betano după rezultatul de egalitate de la Galați.

Cum explică David Miculescu remiza din partida Oțelul – FCSB 0-0

La finalul întâlnirii Oțelul – FCSB 0-0, din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României Betano, David Miculescu a încercat să explice acest nou pas greșit și crede că adversarul s-a motivat mai bine pentru că juca împotriva vicecampioanei României.

”Din păcate, am făcut egal. Am venit aici să câștigăm, să ajungem la 4 puncte, dar nu am reușit. Am avut multe ocazii, chiar eu am avut. Acum ne gândim doar la meciul de campionat cu Craiova.

Au jucat contra Stelei (n.r. – FCSB), este altceva, au altă atitudine. Au avut stadionul plin, au fost foarte motivați. Nu ne convine că nu am reușit să câștigăm. Suntem Steaua (n.r. – FCSB), jucăm orice meci la victorie.

A venit ceva, un miros, de la băncile de rezerve (n.r. – despre ). A început să mă usture nasul, în gât, la fel pe ceilalți colegi. Dar nu știu ce a fost”, a declarat Miculescu.

Ce a schimbat Pintilii la FCSB

Fotbalistul de la FCSB nu știe nimic despre ce antrenor va veni la echipă și când se va întâmpla acest lucru, dar a dezvăluit cum decurg lucrurile sub comanda interimarului Mihai Pintilii.

”Este bine cu Pintilii, s-au schimbat lucrurile puțin. A fost tot timpul aproape de noi, sperăm că i-am făcut un cadou frumos de ziua lui prin victoria cu Rapid.

Aștept să se întâmple cât de curând să revin la forma de la UTA, încerc tot timpul să-mi ajut echipa 100%, ori cu assist, ori cu gol. Sper ca la meciul următor să reușesc să înscriu și să câștigăm”, a spus Miculescu.

Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB, are și este convins că va ajunge în viitor un jucător de bază la vicecampioana României, însă mai are nevoie de timp de adaptare.