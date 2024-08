David Miculescu, frustrat după LASK Linz – FCSB 1-1: „Arbitrul fluiera doar pentru ei”

din play-off-ul UEFA Europa League, scor 1-1. David Miculescu a marcat unicul gol al roș-albaștrilor în minutul 45+1, când austriecii erau în avantaj.

David Miculescu, după remiza cu LASK Linz: „Calificarea se va juca în retur”

FCSB a remizat turul din play-off-ul UEFA Europa League, formație pregătită de Elias Charalambous reușind astfel performanța de a nu pierde nicio partidă în deplasare în acest sezon în cupele europene.

Marcatorul FCSB-ului, David Miculescu, a vorbit la finalul partidei despre returul cu austriecii, iar atacantul se arată încrezător în șansele Campioanei României de a accede în grupele UEFA Europa League.

„A fost un meci bun, am avut și noi ocazii..chiar am recuperat mingea acolo sus, dar din păcate nu am reușit să mai înscriem. Suntem fericiți că am plecat cu un egal de aici și că se va juca acasă calificarea.

Nu putem spune că este mai ușor în retur, când jucăm acasă..așa am spus și cu Sparta, că e scor egal la ei și la noi va fi mai ușor, dar din păcate, uite că am pierdut”, a spus David Miculescu pe la finalul meciului.

Atacantul venit de la UTA Arad a dat vina pe arbitraj, Miculescu declarând că arbitrul de centru fluiera mult mai ușor pentru austrieci, lucru ce ducea la o frustrare inevitabilă din partea sa și a colegilor.

„Este aiurea că arbitrul fluieră doar pentru ei, te oftici când dai ce e mai bun din tine și la o fază banală arbitrul fluiera, iar la aceeași fază pentru tine nu fluiera. Am reușit să înscriu, dar din păcate nu sunt atât de fericit pentru că am înscris, din cauză că nu am reușit să câștigăm.

Prima dată ne vom gândi la meciul cu Hermannstadt, primul din campionat unde trebuie să câștigăm. După vine returul, unde sperăm să câștigăm și să ne calificăm mai departe”, a completat David Miculescu, potrivit sursei amintite mai sus.

FCSB, sigură de cupele europene

FCSB și-a asigurat prezența în grupele europene în acest sezon în momentul în care roș-albaștrii au ajuns în turul trei preliminar UEFA Champions League, u .

În cazul unui eșec în returul cu LASK Linz, echipa pregătită de Elias Charalambous va ajunge în grupele UEFA Conference League, .