Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

David Miculescu, gest de mare clasă după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Victoria e pentru el”

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles în prima etapă din Europa League. Marcatorul golului, David Miculescu, i-a dedicat golul unui apropiat.
Iulian Stoica
25.09.2025 | 22:50
David Miculescu gest de mare clasa dupa Go Ahead Eagles FCSB 01 Victoria e pentru el
ULTIMA ORĂ
David Miculescu i-a dedicat golul din Go Ahead Eagles - FCSB unui apropiat. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles, reușita lui David Miculescu din minutul 13 fiind suficientă pentru a aduce cele trei puncte campioanei. La final, preferatul lui Gigi Becali a ținut să îi dedice victoria unei persoane apropiate.

ADVERTISEMENT

David Miculescu, gest de mare clasă după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

În ciuda formei slabe din SuperLiga, FCSB a arătat că are ADN european și s-a impus în fața lui Go Ahead, scor 0-1. Unica reușită a partidei a fost bifată de David Miculescu, în minutul 13.

La finalul duelului, David Miculescu a ținut să îi dedice victoria lui Mihai Lixandru, fotbalist care s-a operat fix în ziua meciului Go Ahead Eagles – FCSB. Atacantul a mărturisit și că a existat o discuție între colegi, obiectivul fiind ca echipa să revină la forma din anul trecut.

ADVERTISEMENT

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt 3 puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere mai multor oameni din staff. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat David Miculescu, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

FCSB, start excelent în Europa League

Succesul obținut în fața celor de la Go Ahead Eagles vine într-un moment prielnic pentru FCSB. Formația campioană are ca obiectiv accederea în fazele avansate ale competiției, mai ales după ce calificarea în Liga Campionilor a fost ratată.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat între Peluza Nord și jucătorii FCSB-ului, imediat după meciul din...
Digisport.ro
Ce s-a întâmplat între Peluza Nord și jucătorii FCSB-ului, imediat după meciul din Olanda

Rezultatele recente susțin forma echipei, FCSB – clubul condus de Gigi Becali – reușind sezonul trecut să ajungă până în optimile UEFA Europa League, o performanță care reprezintă cea mai importantă realizare a unei echipe românești din ultimii ani.

De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica din Europa League?!...
Fanatik
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica din Europa League?! Roş-albaştrii, start perfect în Olanda
Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB...
Fanatik
Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Trei puncteee!”
Artificii în timpul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! Gestul face înconjurul internetului
Fanatik
Artificii în timpul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! Gestul face înconjurul internetului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
S-a supărat și a renunțat la serviciile fraților Becali, iar acum spune că...
iamsport.ro
S-a supărat și a renunțat la serviciile fraților Becali, iar acum spune că asta i-a dăunat în carieră: 'Am avut multe regrete'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!