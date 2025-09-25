David Miculescu, gest de mare clasă după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Victoria e pentru el”

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles, reușita lui David Miculescu din minutul 13 fiind suficientă pentru a aduce cele trei puncte campioanei. La final, preferatul lui Gigi Becali a ținut să îi dedice victoria unei persoane apropiate.

David Miculescu, gest de mare clasă după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

În ciuda formei slabe din SuperLiga, F . Unica reușită a partidei a fost bifată de David Miculescu, în minutul 13.

La finalul duelului, David Miculescu a ținut să îi dedice victoria lui . Atacantul a mărturisit și că a existat o discuție între colegi, obiectivul fiind ca echipa să revină la forma din anul trecut.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt 3 puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere mai multor oameni din staff. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat David Miculescu, conform .

FCSB, start excelent în Europa League

Succesul obținut în fața celor de la Go Ahead Eagles vine într-un moment prielnic pentru FCSB. Formația campioană are ca obiectiv accederea în fazele avansate ale competiției, mai ales după ce calificarea în Liga Campionilor a fost ratată.

Rezultatele recente susțin forma echipei, FCSB – clubul condus de Gigi Becali – reușind sezonul trecut să ajungă până în optimile UEFA Europa League, o performanță care reprezintă cea mai importantă realizare a unei echipe românești din ultimii ani.