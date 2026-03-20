David Miculescu, gol după o lună de secetă în SuperLiga. Cum s-au descurcat cei trei atacanți de națională în FCSB – UTA 1-0

În ciuda faptului că FCSB evoluează doar în play-out-ul SuperLigii, Mircea Lucescu a decis să-l cheme pe David Miculescu pentru barajul cu Turcia. Convocarea i-a priit din plin fotbalistului, care a dat gol în partida cu UTA.
După o primă repriză anostă, fără prea multe ocazii, FCSB a reușit să deschidă scorul după pauză în întâlnirea cu UTA, din etapa a 2-a a play-out-ului SuperLigii. Iar reușita a purtat semnătura lui David Miculescu, jucătorul în vârstă de 24 de an al campioanei en-titre.
În minutul 56, căpitanul Darius Olaru a dat o pasă excelentă pe culoar pentru Miculescu și atacantul ”roș-albaștrilor” a îndeplinit o simplă formalitate, învingându-l pe Andrei Gorcea cu un șut plasat de la 12 metri.
Este primul gol al lui David Miculescu după o pauză de aproape o lună. El a înscris ultima dată în victoria cu Metaloglobus, din etapa a 28-a a sezonului regulat, scor 4-1, disputată pe 23 februarie. Daniel Bîrligea a jucat pentru FCSB până în minutul 86, dar prestația sa a fost una ștearsă.
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în cursul zilei de vineri, 20 martie, lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia, iar surpriza a venit din convocarea atacantului Marius Coman de la UTA, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.
Vârful în vârstă de 29 de ani a fost titular în formația arădean la partida de pe Arena Națională, însă nu a jucat decât o repriză. La pauză, antrenorul Adrian Mihalcea a decis să-l schimbe cu Flavius Iacob, dorind probabil ca jucătorul să nu aibă probleme înaintea prezentării la prima reprezentativă.
Pentru echipa națională a României urmează întâlnirea crucială cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, programată la 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, iar Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători.