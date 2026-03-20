David Miculescu, gol după o lună de secetă în SuperLiga. Cum s-au descurcat cei trei atacanți de națională în FCSB – UTA 1-0

În ciuda faptului că FCSB evoluează doar în play-out-ul SuperLigii, Mircea Lucescu a decis să-l cheme pe David Miculescu pentru barajul cu Turcia. Convocarea i-a priit din plin fotbalistului, care a dat gol în partida cu UTA.

David Miculescu, primul gol pentru FCSB după o lună

După o primă repriză anostă, fără prea multe ocazii, FCSB a reușit să deschidă scorul după pauză în întâlnirea cu UTA, din . Iar reușita a purtat semnătura lui David Miculescu, jucătorul în vârstă de 24 de an al campioanei en-titre.

În minutul 56, căpitanul Darius Olaru a dat o pasă excelentă pe culoar pentru Miculescu și atacantul ”roș-albaștrilor” a îndeplinit o simplă formalitate, învingându-l pe Andrei Gorcea cu un șut plasat de la 12 metri.

Este primul gol al lui David Miculescu după o pauză de aproape o lună. El a înscris ultima dată în victoria cu Metaloglobus, din etapa a 28-a a sezonului regulat, scor 4-1, disputată pe 23 februarie. Daniel Bîrligea a jucat pentru FCSB până în minutul 86, dar prestația sa a fost una ștearsă.

Surpriza lui Mircea Lucescu, scos la pauza meciului FCSB – UTA

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în cursul zilei de vineri, 20 martie, lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia, iar de la UTA, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

Vârful în vârstă de 29 de ani a fost titular în formația arădean la partida de pe Arena Națională, însă nu a jucat decât o repriză. La pauză, antrenorul Adrian Mihalcea a decis să-l schimbe cu Flavius Iacob, dorind probabil ca jucătorul să nu aibă probleme înaintea prezentării la prima reprezentativă.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Pentru echipa națională a României urmează întâlnirea crucială cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, programată la 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, iar Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători.

