Sport

David Miculescu, gol după o lună de secetă în SuperLiga. Cum s-au descurcat cei trei atacanți de națională în FCSB – UTA 1-0

David Miculescu a reușit să marcheze pentru FCSB în meciul cu UTA. Reușita a venit chiar în ziua în care a primit convocarea la echipa națională a României.
Traian Terzian
20.03.2026 | 20:59
ULTIMA ORĂ
David Miculescu, 24 de ani, a dat gol pentru FCSB după o pauză de o lună. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că FCSB evoluează doar în play-out-ul SuperLigii, Mircea Lucescu a decis să-l cheme pe David Miculescu pentru barajul cu Turcia. Convocarea i-a priit din plin fotbalistului, care a dat gol în partida cu UTA.

David Miculescu, primul gol pentru FCSB după o lună

După o primă repriză anostă, fără prea multe ocazii, FCSB a reușit să deschidă scorul după pauză în întâlnirea cu UTA, din etapa a 2-a a play-out-ului SuperLigii. Iar reușita a purtat semnătura lui David Miculescu, jucătorul în vârstă de 24 de an al campioanei en-titre.

ADVERTISEMENT

În minutul 56, căpitanul Darius Olaru a dat o pasă excelentă pe culoar pentru Miculescu și atacantul ”roș-albaștrilor” a îndeplinit o simplă formalitate, învingându-l pe Andrei Gorcea cu un șut plasat de la 12 metri.

Este primul gol al lui David Miculescu după o pauză de aproape o lună. El a înscris ultima dată în victoria cu Metaloglobus, din etapa a 28-a a sezonului regulat, scor 4-1, disputată pe 23 februarie. Daniel Bîrligea a jucat pentru FCSB până în minutul 86, dar prestația sa a fost una ștearsă.

ADVERTISEMENT
Surpriza lui Mircea Lucescu, scos la pauza meciului FCSB – UTA

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în cursul zilei de vineri, 20 martie, lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia, iar surpriza a venit din convocarea atacantului Marius Coman de la UTA, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Vârful în vârstă de 29 de ani a fost titular în formația arădean la partida de pe Arena Națională, însă nu a jucat decât o repriză. La pauză, antrenorul Adrian Mihalcea a decis să-l schimbe cu Flavius Iacob, dorind probabil ca jucătorul să nu aibă probleme înaintea prezentării la prima reprezentativă.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Pentru echipa națională a României urmează întâlnirea crucială cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, programată la 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, iar Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători.

ADVERTISEMENT
  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!