David Miculescu, în lot pentru Dinamo – FCSB! Ultimele detalii despre situația jucătorului. Exclusiv

Veste importantă legată de FCSB înainte de barajul cu Dinamo. Care este situația lui David Miculescu și ce șanse are, de fapt, să joace în derby.
Cristi Coste
29.05.2026 | 12:47
Ce se întâmplă cu David Miculescu înainte de barajul Dinamo - FCSB pentru Conference League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB joacă vineri seară în deplasare cu Dinamo barajul final pentru Conference League. FANATIK a aflat informații importante despre unul dintre titularii de bază ai „roș-albaștrilor”. Ce se întâmplă cu David Miculescu și care sunt șansele ca extrema dreaptă să poată juca contra rivalei din „Ștefan cel Mare”.

Ce se întâmplă cu David Miculescu înainte de Dinamo – FCSB

Seara zilei de vineri, 29 mai, este una extrem de importantă pentru FCSB, care își poate salva sezonul cu obținerea unei participări în preliminariile Conference League din sezonul viitor. David Miculescu, cel care s-a răsfățat pe plan personal cu o mașină de peste 100.000 de euro, nu o duce la fel de bine din punct de vedere fotbalistic. Prezența sa pe teren contra „câinilor” este pusă sub semnul întrebării.

FANATIK a aflat că David Miculescu va fi pe bancă. Fotbalistul are o pubalgie care îi creează dureri mari de câteva luni. Șansele ca el să evolueze contra „câinilor” sunt foarte mici, chiar dacă echipa va avea nevoie de el la un moment dat. „Îl ține o pubalgie de 4-5 luni. La ce probleme și dureri are David Miculescu, sunt șanse mici să joace diseară cu Dinamo”, a dezvăluit moderatorul Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spunea Mihai Stoica despre starea lui David Miculescu

Mihai Stoica a vorbit înaintea barajului cu FC Botoșani despre starea lui David Miculescu. Președintele „roș-albaștrilor” a spus încă de atunci că este riscant ca jucătorul să fie trimis pe teren cât timp nu este la capacitate maximă din punct de vedere fizic. „Miculescu e un mare semn de întrebare, are o pubalgie care îl chinuie. Există intervenție și la astfel de probleme, unii o recomandă, alții nu.

O intervenție scurtă cu termen de recuperare destul de scurt, dar e posibil să o faci și să fie degeaba. Există o șansă să fie recuperat, dar… La meciurile astea tu nu ai voie să introduci în teren jucători care sunt la 80-90%”, spunea Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK.

  • 12 contribuții are David Miculescu la FCSB în acest sezon
  • 4 goluri a marcat în total David Miculescu în cariera sa în poarta lui Dinamo
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
