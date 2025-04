David Miculescu, încrezător înainte de FCSB – U Cluj: „Chiar dacă jucam din trei în trei zile, nu se vedea deloc oboseala”

Universitatea Cluj încearcă să producă o nouă surpriză în play-off-ul SuperLigii României și vrea să dea peste cap calculele celor de la FCSB. , pe Arena Națională din București.

David Miculescu spune ce s-a schimbat în jocul FCSB-ului față de sezonul trecut

FCSB face până acum un sezon bun în SuperLiga României, în ciuda faptului că a avut , acolo unde a ajuns până în faza optimilor de finală.

ADVERTISEMENT

Gruparea antrenată de Elias Charalambous este pe locul doi în play-off, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova și este în continuare principala favorită la câștigarea titlului de campioană a României.

David Miculescu este încrezător că echipa sa va reuși să își îndeplinească obiectivul la finalul acestui sezon, bazându-se pe forma fizică excepțională a roș-albaștrilor, un lucru care s-a îmbunătățit față de sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

„E un prim pas, noi sperăm ca și anul acesta să fim din nou campioni. Țin minte, sezonul trecut, când jucam și în Conference League, parcă nu jucam așa bine și în campionat. Era greu, jucam din trei în trei zile.

Sezonul acesta am vorbit cu câțiva colegi, este de neașteptat că am avut meciuri foarte importante în Europa League și cu echipe foarte grele și pe lângă asta, am și câștigat multe meciuri în campionat. Chiar dacă jucam din trei în trei zile, parcă nu se vedea deloc oboseala la noi”, a declarat David Miculescu.

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, verdict clar în privința luptei la titlu din SuperLiga: „Aici se face diferența”

Darius Olaru este , după accidentarea gravă suferită în cantonamentul din Antalya, iar fotbalistul celor de la FCSB a explicat unde se va face diferența în play-off-ul SuperLigii României.

ADVERTISEMENT

„A fost o perioadă destul de lungă, cu multe meciuri, dar cred în colegii mei și cred că au puterea să obțină rezultate bune în continuare. Acum în play-off, cam primele 3-4 etape sunt foarte dificile, pentru că aici se face diferența.

O să ne dăm seama din primele 3-4 meciuri cam cine se bate la campionat și cine nu”, a spus Darius Olaru.