Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

David Miculescu, la pământ după Basel – FCSB 3-1: „Erau de bătut!”

Dezamăgire cruntă în tabăra FCSB-ului după eșecul de la Basel, scor 1-3. David Miculescu regretă enorm că echipa sa a plecat cu mâna goală din Elveția
Cristian Măciucă
06.11.2025 | 22:30
David Miculescu la pamant dupa Basel FCSB 31 Erau de batut
ULTIMA ORĂ
David Miculescu, la pământ după Basel - FCSB 3-1: „Erau de bătut!” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

David Miculescu a comentat a treia înfrângere la rând a FCSB-ului din Europa League. Campioana României a pierdut cu 1-3, după un meci început cu două erori copilărești.

David Miculescu, dezamăgit după FC Basel – FCSB 3-1

FCSB are doar 3 puncte după primele patru etape din „faza ligii” UEFA Europa League. După 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna, campioana României a pierdut și la Basel, scor 1-3.

ADVERTISEMENT

FCSB a jucat în inferioritate numerică din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a luat direct cartonașul roșu. Imediat, Siyabonga Ngezana a comis penalty-ul din care elvețienii au deschis scorul. Cu toate acestea, echipa lui Elias Charalambous a avut o prestație solidă pe St. Jacob-Park.

„Suntem dezamăgiți. Și cu Bologna, și acum… Începem meciul bine, avem ocazii, situații clare de gol, puteam să înscriem, am fost peste ei. A venit un moment de neatenție (n.r. roșul lui Târnovanu) și ne-am demoralizat puțin.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Am zis la pauză că nu avem nimic de pierdut, să jucăm fotbal. Să arătăm că suntem buni. La 1-1 am sperat că putem înscrie și golul doi. Au avut șansă la golul al doilea (n.r. al lui Shaqiri).

ADVERTISEMENT
Imagini rușinoase după Basel - FCSB 3-1: Charalambous, înjurat de un suporter român!...
Digisport.ro
Imagini rușinoase după Basel - FCSB 3-1: Charalambous, înjurat de un suporter român! Ce a urmat

Putea sări mingea în corner, în out. A fost golul de 2-1, după iar am intrat în meci, portarul advers a respins și Bîrligea a trimis peste poartă. Dacă înscriam din nou, cred că se termina egal.

Eu zic că erau de bătut Basel. Nu i-am simțit așa de puternici. Cu Young Boys au fost anumite modificări în echipă. Eu zic că puteam să scoate mai mult în Europa League”, a spus Miculescu, la super flash-interviu, conform digisport.ro. 

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a criticat pe David Miculescu

David Miculescu n-a încheiat pe teren meciul de la Basel. Fotbalistul venit de la UTA Arad a fost înlocuit în minutul 85. În locul său a fost introdus Dennis Politic. Gigi Becali e de părere că Miculescu a greșit la golul 2 al lui Basel.

„Ia vedeți cine greșește la golul 2. Ia vedeți… De la cine pleacă? Cine pierde mingea? (n.r. – Cine?) Miculescu”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

1,87 e cota Betano pentru „2 solist” la Hermannstadt - FCSB
Ce şanse de calificare are FCSB după a treia înfrângere consecutivă în Europa...
Fanatik
Ce şanse de calificare are FCSB după a treia înfrângere consecutivă în Europa League! Toate calculele
Europa League, rezultate etapa 4. Steaua Roșie Belgrad câștigă împotriva lui Lille. Dinamo...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 4. Steaua Roșie Belgrad câștigă împotriva lui Lille. Dinamo Zagreb, învinsă categoric de Celta Vigo. Alte 9 meciuri se joacă acum
Gigi Becali și-a făcut praf titularul după Basel – FCSB 3-1: „Săracul e...
Fanatik
Gigi Becali și-a făcut praf titularul după Basel – FCSB 3-1: „Săracul e aerian, tot încerc cu el!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!