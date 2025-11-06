David Miculescu, la pământ după Basel – FCSB 3-1: „Erau de bătut!”

ADVERTISEMENT

David Miculescu a comentat a treia înfrângere la rând a FCSB-ului din Europa League. Campioana României a pierdut cu 1-3, după un meci început cu două erori copilărești.

David Miculescu, dezamăgit după FC Basel – FCSB 3-1

FCSB are doar 3 puncte după primele patru etape din „faza ligii” UEFA Europa League. După 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna, campioana României a pierdut și la Basel, scor 1-3.

FCSB a jucat în inferioritate numerică din minutul 12, după ce . Imediat, din care elvețienii au deschis scorul. Cu toate acestea, echipa lui Elias Charalambous a avut o prestație solidă pe St. Jacob-Park.

„Suntem dezamăgiți. Și cu Bologna, și acum… Începem meciul bine, avem ocazii, situații clare de gol, puteam să înscriem, am fost peste ei. A venit un moment de neatenție (n.r. roșul lui Târnovanu) și ne-am demoralizat puțin.

Am zis la pauză că nu avem nimic de pierdut, să jucăm fotbal. Să arătăm că suntem buni. La 1-1 am sperat că putem înscrie și golul doi. Au avut șansă la golul al doilea (n.r. al lui Shaqiri).

Putea sări mingea în corner, în out. A fost golul de 2-1, după iar am intrat în meci, portarul advers a respins și Bîrligea a trimis peste poartă. Dacă înscriam din nou, cred că se termina egal.

Eu zic că erau de bătut Basel. Nu i-am simțit așa de puternici. Cu Young Boys au fost anumite modificări în echipă. Eu zic că puteam să scoate mai mult în Europa League”, a spus Miculescu, la super flash-interviu, conform

Gigi Becali l-a criticat pe David Miculescu

David Miculescu n-a încheiat pe teren meciul de la Basel. Fotbalistul venit de la UTA Arad a fost înlocuit în minutul 85. În locul său a fost introdus Dennis Politic. Gigi Becali e de părere că Miculescu a greșit la golul 2 al lui Basel.

„Ia vedeți cine greșește la golul 2. Ia vedeți… De la cine pleacă? Cine pierde mingea? (n.r. – Cine?) Miculescu”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.