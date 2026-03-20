Sport

David Miculescu, mega optimist pentru barajul cu Turcia după ce a decis FCSB – UTA: „Ne putem aștepta la victorie”. Video

După ce a marcat unicul gol al partidei FCSB - UTA 1-0, David Miculescu a vorbit despre meciul de baraj pe care naționala României îl va disputa contra Turciei. Fotbalistul campioanei se află pe lista selecționerului Mircea Lucescu.
Bogdan Mariș, Cristian Măciucă
20.03.2026 | 22:55
ULTIMA ORĂ
David Miculescu (24 de ani) a vorbit la finalul meciului FCSB - UTA 1-0 despre barajul pe care echipa națională îl va juca împotriva Turciei. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

David Miculescu (24 de ani) se numără printre cei trei atacanți convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru partida pe care România o va disputa la Istanbul împotriva Turciei, alături de coechipierul său de FCSB, Daniel Bîrligea, și de Marius Coman, de la UTA. Chiar înainte de acțiunea naționalei, Miculescu a reușit să înscrie din nou în Superliga după aproape o lună de „secetă”, în partida FCSB – UTA 1-0.

David Miculescu, încrezător înainte de barajul Turcia – România

David Miculescu a vorbit despre convocarea la echipa națională și a prefațat partida cu Turcia. „M-am bucurat foarte mult că am fost convocat, că fac parte din lot pentru aceste două meciuri foarte importante. Va fi un meci dificil, dar eu zic că aceste meciuri se joacă 50-50, se poate întâmpla orice.

ADVERTISEMENT

(n.r. sunteți pregătiți pentru infernul de la Istanbul?) Da, foarte mulți jucători din lot au meciuri și pe stadioane mai dificile decât cel al lui Beșiktaș, eu zic că vom face față. Eu zic că ne putem aștepta și la o victorie, nu cred că vreunul dintre jucători nu va da totul în acest meci. (n.r. prin ce putem să compensăm?) Atitudine, motivație, ne dorim foarte mult să mergem mai departe. Avem un grup foarte puternic, suntem uniți”, a declarat fotbalistul celor de la FCSB. Gruparea „roș-albastră” are trei jucători pe lista anunțată de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia.

Ce a declarat David Miculescu după golul marcat în FCSB – UTA 1-0

FCSB a obținut prima victorie sub comanda lui Mirel Rădoi, 1-0 cu UTA, iar gruparea „roș-albastră” a revenit pe primul loc în play-out. David Miculescu a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 57, după o pasă excelentă oferită de Darius Olaru. „Sunt foarte bucuros că am reușit să înscriu astăzi, să îmi ajut echipa, dar și pentru cele 3 puncte, aveam nevoie de o victorie.

ADVERTISEMENT
Cu Metaloglobus am avut foarte multe ocazii, dar nu am reușit să înscriem, iar această victorie ne pică bine”, a afirmat fotbalistul FCSB-ului. Reușita din meciul cu UTA a fost cea de-a 9-a din acest sezon pentru Miculescu, care nu mai punctase de la succesul cu 4-1 obținut contra lui Metaloglobus pe 23 februarie.

ADVERTISEMENT

Câte selecții are David Miculescu la echipa națională

David Miculescu a strâns 6 partide până acum la prima reprezentativă a României, fără să marcheze vreun gol. Acesta a debutat la echipa națională pe 7 iunie 2025, în meciul pierdut de „tricolori” cu 1-2 la Viena, contra Austriei, și a mai evoluat apoi în alte 3 partide din preliminarii, „dubla” cu Cipru și eșecul din Bosnia, dar și în amicalele cu Canada și Moldova.

David Miculescu după FCSB - UTA

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
