David Miculescu s-a accidentat! A urlat de durere în meciul Farul – FCSB

David Miculescu (24 de ani) nu a mai putut continua meciul cu Farul Constanța. Trimis titular de Mirel Rădoi (45 de ani), atacantul a părăsit terenul în minutul 22, cărat pe umeri de staff-ul medical al campioanei României. Fostul fotbalist de la UTA Arad s-a accidentat fără a fi lovit de vreun adversar și astfel a fost nevoie să fie schimbat cu Octavian Popescu (23 de ani).

David Miculescu, accidentare gravă în Farul – FCSB

Meciul dintre Farul și FCSB a fost încărcat de tensiune, după ce FANATIK a dezvăluit că , echipă de la jumătatea clasamentului din Turcia. În plus, încă din minutul 20, antrenorul a avut de gestionat o situație dificilă. În tentativa de a ajunge la o pasă expediată de Valentin Crețu (37 de ani), lui David Miculescu i-a alunecat piciorul și s-a accidentat.

La prima vedere, problema este destul de gravă, având în vedere că atacantul a țipat de durere și a fost escortat de staff-ul medical către marginea terenului. În locul acestuia, l-a trimis pe teren, în minutul 22, pe Octavian Popescu. Accidentarea lui Miculescu se produce deci într-un context oricum destul de complicat pentru FCSB.

Înaintea acestei partide de la Ovidiu, între Rădoi și Gigi Becali au apărut tensiuni după ce finanțatorul l-a criticat destul de dur în mod public pe Vlad Chiricheș. După cum a informat FANATIK în exclusivitate la acel moment, în baza acestui fapt Ulterior, site-ul nostru a aflat că ,

Mirel Rădoi l-a titularizat pe Vlad Chiricheș și în Farul – FCSB

După toate acestea, Iar la flash-interviul acordat cu puțin timp înainte de startul jocului și-a explicat decizia: „Interpretați cum vreți dumneavoastră. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi, eu aleg. Eu nu văd niciun elefant în cameră, eu văd doar jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi”.