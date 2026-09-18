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Șansele ca David Miculescu (25 de ani) să evolueze în derby-ul etapei a 10 din SuperLiga, contra campioanei en-titre Universitatea Craiova, sunt minime. Piciorul căpitanului roș-albaștrilor arată într-un mod cumplit după înfruntarea cu Petrolul de pe Arena Națională. Fotbalistul va rata și meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor.

Ce se întâmplă cu David Miculescu înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova! Cum arată piciorul jucătorului de la FCSB

După revenirea în urma unei accidentări care l-a ținut departe de gazon mai multe luni, David Miculescu a fost printre cei mai buni jucători de la FCSB. Numai în ultimele meciuri oficiale de campionat și Cupa României, acesta a adunat trei goluri și o pasă decisivă. Din păcate pentru fotbalist, dar mai ales pentru FCSB, acesta a suferit o accidentare urâtă contra Petrolului, în etapa a 9-a de SuperLiga.

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Acesta a fost călcat violent pe picior și s-a ales cu o veritabilă gaură. Astfel, cel mai probabil el nu va fi apt pentru deplasarea grea a roș-albaștrilor de la Craiova. „David Miculescu nu va fi la lotul naționalei. Sunt șanse mici ca el să facă deplasarea și la Craiova (n.r. pentru meciul de campionat din etapa a 10-a). O decizie va fi luată astăzi (n.r. vineri) înainte ca echipa să facă deplasarea în Bănie.

Oricum, jucătorul nu s-a antrenat nici joi. Miculescu are o gaură în picior, survenită după meciul FCSB cu Petrolul. Iulian Călin (n.r. arbitrul partidei) i-a spus fotbalistului să se ridice că nu are nimic (n.r. la o fază în care a cerut penalty), iar acesta are o gaură în picior. Este o imagine cu piciorul lui David Miculescu. Mai mult ca sigur, el va lipsi din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova”, a fost la FANATIK SUPERLIGA de Cristi Coste.

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Ce spunea Mihai Stoica despre accidentarea lui Miculescu

La o zi după meciul cu Petrolul, în emisiunea MM la FANATIK, managerul general al celor de la FCSB a vorbit în exclusivitate despre această accidentare a lui Miculescu. . Urma ca aripa dreaptă de la FCSB să facă o radiografie şi să vadă dacă diagnosticul este grav.

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„Miculescu are o gaură în picior. A fost călcat şi cu ghetele astea subțiri, cu ghetele care sunt lame, are o gaură în picior. Dacă nu e fractură, nu e gravă, dar trebuie să suporte durerea. O să facă o radiografie, încă nu se ştie nimic. O să vedem”, a spus Mihai Stoica în emisiunea de la FANATIK.