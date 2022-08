David Miculescu s-a accidentat în FCSB – Dunajska Streda! Probleme și pentru Adrian Șut

Momentul s-a întâmplat în debutul părții secunde, David Miculescu fiind nevoit să se descalțe din cauza durerii, el fiind înlocuit cu Răzvan Oaidă în minutul 51.

David Miculescu s-a accidentat în FCSB – Dunajska Streda

în repriza a doua a partidei dintre FCSB și Dunajska Streda, fiind nevoit să se descalțe din cauza durerii. După ce și-a scos gheata, s-a văzut la televizor că jucătorul avea sânge în zona degetelor.

ADVERTISEMENT

Noul puști minune al „roș-albaștrilor” a avut nevoie de ajutor pentru a putea părăsi terenul, nereușind să pășească în momentul schimbării.

Thomas Neubert a fost îngrijorat și a venit imediat pentru a vedea ce s-a întâmplat cu jucătorul, care a primit mai multe îngrijiri medicale pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT

Și MM Stoica, managerul general al vicecampioanei României, a venit să vadă ce a pățit Miculescu și l-a sărutat părintește pe cap.

Probleme și pentru Adrian Șut după FCSB – Dunajska Streda

Adrian Șut a intrat pe parcursul meciului, mai exact în minutul 72 când . La finalul meciului, mijlocașul defensiv al „roș-albaștrilor” a fost surprins cu o orteză în zona genunchiului stâng.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut a fost introdus de Nicolae Dică pentru a întări defensiva „roș-albaștrilor” într-un moment în care adversarii încercau să se apropie periculos de poarta lui Ștefan Târnovanu.

Din fericire pentru FCSB, Dunajska Streda nu a mai avut ocazii periculoase, rămânând doar cu un șut bun care a lovit bara porții în prima repriză.

ADVERTISEMENT

David Miculescu a reușit deja să înscrie pentru FCSB

Venirea lui David Miculescu la FCSB, FANATIK, reprezintă cel mai important transfer făcut de o echipă românească în această vară, iar fotbalistul adus de la UTA a intrat direct în echipa principală a „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Miculescu și-a făcut debutul pentru FCSB în Conference League, în manșa tur a confruntării cu Dunajska Streda, iar în campionat, a reușit să înscrie în remiza cu CS Mioveni, scor 1-1.

„Pe plan personal sunt foarte bucuros că am înscris, dar dezamăgit că nu am luat cele trei puncte. Am venit ca să ajut echipa și să câștigăm fiecare meci, dar am reușit să scoatem doar un punct.

Ne gândim doar la meciul de joi și să ne calificăm. Îmi place să joc și număr nouă și voi intra unde mă pune Mister. Am venit de foarte puțin timp și nu pot să îmi dau cu părerea”, spunea David Miculescu după golul înscris cu CS Mioveni.