David Miculescu și Edjouma, ultimele detalii despre accidentări: „Fără discuții!”. Mihai Stoica a făcut anunțul la „MM la Fanatik”

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii, în noua producție „MM la FANATIK”, despre accidentările lui David Miculescu și Malcom Edjouma
Mihnea Ştefan
03.10.2025 | 15:52
Mihai Stoica, anunț crucial despre accidentările lui Miculescu și Edjouma înaintea meciului cu Universitatea Craiova Foto: colaj Fanatik

Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu și Malcom Edjouma nu vor putea juca în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, de duminică, 5 octombrie, de pe Arena Națională.

David Miculescu și Malcom Edjouma, indisponibili pentru FCSB – Universitatea Craiova

FCSB a pierdut doi jucători în eșecul cu Young Boys, 0-2, în a doua etapă din grupa principală din Europa League. În timpul meciului, Malcom Edjouma și David Miculescu au acuzat dureri și nu au mai putut continua jocul.

A doua zi, Mihai Stoica a venit cu vești proaste pentru fanii lui FCSB la noua producție „MM la FANATIK”. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a afirmat că cei doi nu vor fi în vederile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii pentru partida cu Universitatea Craiova.

La David Miculescu situația încă este incertă. Dacă nu va putea fi trimis la Belgrad, la clinica Marijanei Kovacevic, atacantul va fi nevoit să absenteze o perioadă mai lungă.

„Miculescu se pare că are o leziune musculară. E posibil să fie o ruptură, ceva grav. În seara asta, și el și Edjouma vor face un RMN, chiar dacă e mai devreme decât protocolul. Trebuie să așteptăm să vedem ce grad e leziunea. Pot fi doar 6 zile, dacă poate Marijana Kovacevic să intervină. Chiar am citit în Fanatik astăzi un articol despre Marijana. La Graovac nu poate interveni. E importantă zona în care s-a produs leziunea.

(n.r. Miculescu, subiect închis pentru Craiova?) Aia fără discuții, amândoi, și el și Edjuma”, a declarat Mihai Stoica, în direct la MM la FANATIK.

FCSB bifează două reveniri la meciul cu Universitatea Craiova

Cu toate că nu se va putea baza pe David Miculescu și Malcom Edjouma, FCSB se bucură de două reveniri la meciul cu liderul SuperLigii. Risto Radunovic și Adrian Șut au reintrat în circuitul echipei și sunt apți pentru duelul cu oltenii.

În lipsa celor doi, la partida din Europa League, contra lui Young Boys, Elias Chralambous și Mihai Pintilii au apelat la Alexandru Pantea, pentru poziția de fundaș stânga, și la Baba Alhassan, pentru cea de închizător.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut s-a accidentat în minutul 85 al meciului cu Cipru, la 5 minute după ce a fost aruncat în luptă de Mircea Lucescu. În timp ce Risto Radunovic se luptă cu o pubalgie care îi dă bătăi de cap de la începutul sezonului.

