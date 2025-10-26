David Miculescu și Joyskim Dawa știu de ce are nevoie FCSB pentru a ajunge în play-off: ”Nu avem cum să nu fim acolo”. Video

ADVERTISEMENT

Campioana en-titre este în acest moment la 6 puncte distanță de ultimul loc de play-off și o victorie cu UTA ar micșora și mai mult distanța. Jucătorii David Miculescu și Joyskim Dawa nici nu concep ca FCSB să nu prindă Top 6.

David Miculescu și Joyskim Dawa au analizat șansele FCSB a de intra în play-off

Înaintea meciului cu UTA, din etapa a 14-a a SuperLigii, atacantul David Miculescu s-a arătat impresionat de rezultatele bune înregistrate de arădeni în acest sezon, dar nici nu concepe alt rezultat decât victoria.

”UTA în acest sezon are o echipă bună. Am văzut că au făcut foarte multe puncte, au avut victorii, dar și egaluri multe. Mai greu au pierdut, dar până la urmă și noi avem o echipă bună. Sper să ne revenim, să legăm victorii.

Dacă vom lega 2-3 victorii, vom fi acolo unde ne este locul. Știu că vom fi acolo, 100% că acolo vom fi. Nu avem cum să nu fim în play-off cu asemenea jucători”, a declarat Miculescu, pentru Sport Content EAD.

Dawa visează la mai mult

Nerefăcut încă după accidentarea gravă suferită în luna martie, fundașul central camerunez Joyskim Dawa este convins că FCSB nu că va prinde play-off-ul, dar se va lupta și pentru titlu în SuperLiga.

”Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci în parte. Să câștigăm mai multe meciuri, să facem mai multe puncte și vom ajunge în play-off. Avem șanse chiar și la titlu pentru că avem o echipă bună. Trebuie să ne focusăm pe fiecare meci și vom putea reveni în top”, a spus Dawa.

Când va reveni Joyskim Dawa pe teren

Apărătorul campioanei României a suferit o într-o partidă pe care naționala Camerunului a susținut-o contra reprezentativei din Eswatini, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Dawa se află în plin proces de recuperare, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, consideră că acesta .

”Dawa, în mod normal, ar trebui să poată juca la mijloc-sfârșit de noiembrie, el fiind doar pe lista de la UEFA. E un risc dacă sunt terenurile proaste. Dacă terenurile sunt bune, nu e niciun risc. Dacă sunt proaste, nu va juca, nu riscăm. Exact asta am discutat cu ai mei. Nu are niciun sens să joace în decembrie, dacă terenurile sunt proaste”, a afirmat Stoica, la emisiunea ”MM la Fanatik”.

Decizia lui Gigi Becali în privința lui Dawa

Accidentarea teribilă suferită de Joyskim Dawa l-a făcut pe Gigi Becali să-l scoată de pe lista campioanei FCSB pentru SuperLiga. În schimb, fundașul camerunez a fost păstrat în lotul de Europa League.

FCSB, în pericol să rateze play-off-ul

FCSB va întâlni UTA pe Arena Națională, într-un joc din cadrul etapei cu numărul 14 a SuperLigii. Înaintea partidei programate duminică, 26 octombrie, de la ora 20:30, ”roș-albaștrii” se află la 6 puncte în spatele ultimului loc care asigură play-off-ul.

Clasamentul SuperLigii în acest moment arată astfel: