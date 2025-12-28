Sport

David Miculescu ştie cum poate să învingă România în barajul cu Turcia: “Dacă vom fi la nivelul de la Euro, avem şanse foarte mari să mergem mai departe!”. Ce vis are în 2026

Jucătorul celor de la FCSB, David Miculescu, a dezvăluit ce trebuie să se întâmple pentru ca tricolorii să o învingă pe Turcia în barajul de calificare pentru Cupa Mondială.
Marian Popovici
28.12.2025 | 20:52
David Miculescu a anunțat ce vrea de la 2026
Luna martie va aduce un duel ce poate să fie unul istoric pentru tricolori, contra Turciei, iar toate gândurile suporterilor naționalei duc către acel meci.

Secretul succesului pentru România înainte de barajul cu Turcia

David Miculescu, cel care a făcut parte din lotul selecționat de Mircea Lucescu la ultimele acțiuni, e de părere că România va avea șanse bune de victorie dacă jucătorii importanți vor fi în formă, exact cum s-a întâmplat înainte de calificarea la EURO 2024.

„Mă gândesc că este visul oricărui jucător să joace la un Mondial. E un baraj care va fi în deplasare, cu Turcia, dar eu cred că nimic nu este imposibil. Toți jucătorii vor fi motivați, asta nu se pune problema. Dacă vom fi la nivelul de la Euro, avem şanse foarte mari să mergem mai departe!”, a spus David Miculescu într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Obiectivele lui David Miculescu pentru anul 2026

Jucătorul de la FCSB știe deja ce vrea de la anul 2026, atât la nivel de echipă de club, cât și la nivel de națională. Acesta își dorește să ajungă la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, iar cu formația bucureșteană vrea să câștige un nou titlu, care ar fi al treilea consecutiv.

„Îmi propun pentru 2026 să câștig campionatul cu echipa de club, iar cu echipa națională, vă dați seama, să mergem la Cupa Mondială din Statele Unite”, a mai spus David Miculescu.

România, din nou la Mondial după 28 de ani?

Echipa națională de fotbal a României a fost ultima dată calificată la Cupa Mondială din 1998, când Generația de Aur încă era activă. Tricolorii speră să rupă blestemul și anul acesta să ajungă din nou la un turneu final.

Au însă de trecut în semifinalele barajului de Turcia, în deplasare, după care tot departe de casă o să joace și finala, în cazul unei victorii, cu câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Dacă izbutește în cele din urmă calificarea, atunci formația pregătită de Mircea Lucescu are deja adversarii deciși pentru turneul din vară.

Statele Unite, Australia și Paraguay urmează să fie formațiile cu care România se va duela în grupa de la Mondial dacă se califică.

