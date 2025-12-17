David Miculescu vorbeşte în premieră despre adaptarea grea la FCSB: “Vin dintr-o parte a ţării unde oamenii sunt altfel”

ADVERTISEMENT

Transferul la FCSB reprezintă o bornă importantă în cariera unui tânăr jucător din România. David Miculescu a vorbit despre adaptarea sa la formația bucureșteană și a spus ce diferențe a sesizat față de mediul din care provenea.

David Miculescu a spus totul despre adaptarea la FCSB

David Miculescu este astăzi jucător de bază la FCSB și unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști ai campioanei României. Ascensiunea sa a fost una treptată, de la sezon la sezon, însă nu totul a fost la fel de frumos în momentul transferului său la echipa din Capitală.

David Miculescu a avut o acomodare dificilă în primul său sezon petrecut la FCSB, când a fost adus de la UTA pentru 1,7 milioane de euro. Ce a spus fotbalistul despre adaptarea sa.

„La început a fost mai greu. Mă adaptez mai greu. Am venit dintr-o altă parte a țării, unde oamenii sunt altfel, mediul altfel, a fost mai greu să mă acomodez. Până la urmă, eu am știut de ce sunt în stare, știam că o să îmi revin și o să îmi ajut echipa așa cum s-a dorit de la început!”, a declarat David Miculescu EXCLUSIV pentru FANATIK.

David Miculescu crede în titlu

FCSB a câștigat ultimele două ediții de SuperLiga, însă actuala stagiune a însemnat, până acum, o mare dezamăgire pentru bucureșteni. Încă nesiguri de prezența în play-off, jucătorii lui Elias Charalambous nu se descurajează.

: „Am început mai greu, însă eu spun că ajungem în play-off și o să ne batem și la campionat. Eu sper să ne revenim, să arătăm de ce am câștigat ultimele două campionate și, de ce nu, să câștigăm din nou titlul”, a spus David Miculescu într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Cifrele lui David Miculescu la FCSB

David Miculescu evoluează la FCSB de la începutul sezonului 2022/2023. Fotbalistul a jucat pentru bucureșteni în toate competițiile, atât interne, cât și externe, și a strâns 28 de goluri în 176 de apariții. Alături de FCSB, David Miculescu a câștigat 4 trofee (SuperLiga 23/24, 24/25 și Supercupa României 24/25, 25/26).

6 goluri în toate competițiile a marcat David Miculescu până acum în acest sezon

24 de ani are David Miculescu