David Miculescu vorbeşte în premieră despre adaptarea grea la FCSB: “Vin dintr-o parte a ţării unde oamenii sunt altfel”

David Miculescu a dat cărțile pe față despre mediul întâlnit la FCSB. Cum s-a adaptat, de fapt, jucătorul transferat în 2022 de la UTA și ce diferențe a sesizat față de locurile natale.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
17.12.2025 | 23:15
David Miculescu a spus totul despre cum s-a adaptat la FCSB. Sursa Foto: FANATIK.
Transferul la FCSB reprezintă o bornă importantă în cariera unui tânăr jucător din România. David Miculescu a vorbit despre adaptarea sa la formația bucureșteană și a spus ce diferențe a sesizat față de mediul din care provenea.

David Miculescu a spus totul despre adaptarea la FCSB

David Miculescu este astăzi jucător de bază la FCSB și unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști ai campioanei României. Ascensiunea sa a fost una treptată, de la sezon la sezon, însă nu totul a fost la fel de frumos în momentul transferului său la echipa din Capitală.

Recompensat la SUPER GALA FANATIK 2025 cu premiul „ADN de Europa”, David Miculescu a avut o acomodare dificilă în primul său sezon petrecut la FCSB, când a fost adus de la UTA pentru 1,7 milioane de euro. Ce a spus fotbalistul despre adaptarea sa.

„La început a fost mai greu. Mă adaptez mai greu. Am venit dintr-o altă parte a țării, unde oamenii sunt altfel, mediul altfel, a fost mai greu să mă acomodez. Până la urmă, eu am știut de ce sunt în stare, știam că o să îmi revin și o să îmi ajut echipa așa cum s-a dorit de la început!”, a declarat David Miculescu EXCLUSIV pentru FANATIK.

David Miculescu crede în titlu

FCSB a câștigat ultimele două ediții de SuperLiga, însă actuala stagiune a însemnat, până acum, o mare dezamăgire pentru bucureșteni. Încă nesiguri de prezența în play-off, jucătorii lui Elias Charalambous nu se descurajează.

David Miculescu a declarat că FCSB se va bate la titlu și în acest sezon: „Am început mai greu, însă eu spun că ajungem în play-off și o să ne batem și la campionat. Eu sper să ne revenim, să arătăm de ce am câștigat ultimele două campionate și, de ce nu, să câștigăm din nou titlul”, a spus David Miculescu într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Cifrele lui David Miculescu la FCSB

David Miculescu evoluează la FCSB de la începutul sezonului 2022/2023. Fotbalistul a jucat pentru bucureșteni în toate competițiile, atât interne, cât și externe, și a strâns 28 de goluri în 176 de apariții. Alături de FCSB, David Miculescu a câștigat 4 trofee (SuperLiga 23/24, 24/25 și Supercupa României 24/25, 25/26).

  • 6 goluri în toate competițiile a marcat David Miculescu până acum în acest sezon
  • 24 de ani are David Miculescu

David Miculescu, interviu EXLUSIV pentru FANATIK

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
